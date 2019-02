JazzFest poprvé uspořádá elektro-jazzový večer Tension

Brněnský JazzFest v letošním ročníku poprvé uspořádá elektro-jazzový večer Tension, chystá hudební dílny pro děti a vydá se do dalších měst. V Kyjově na Hodonínsku, Tišnově na Brněnsku a Miroslavi na Znojemsku vystoupí jihoafrická zpěvačka Melanie Scholtzová s americkým klávesistou Brianem Charettem. Oznámili to ve čtvrtek pořadatelé.

Hlavním centrem JazzFestu ale nadále zůstává Brno. Festival zahájí 13. března kvarteto Branforda Marsalise, který v Brně dosud nehrál, a 30. dubna jej završí pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Dianne Reevesová. K dalším hvězdám patří bubeník Billy Cobham, kytarista John McLaughlin a trumpetista Theo Crocker.

"Theo Crocker hraje urban music, tedy mix všeho, co se najde na ulici v New Yorku, všechny odnože černé muziky," uvedl umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Už nyní je vyprodaný koncert britské kapely GoGo Penguin.

Na elektro-jazzovém večeru Tension vystoupí 28. března česko-běloruské duo Zabelov Group a Leoš Hort alias HRTL, performer na modulární syntezátor, který speciálně pro festivalový večer sestaví kapelu s bicími a saxofonem.

"Workshopy pro děti povedou vynikající muzikanti a zároveň zkušení lektoři, kteří mají s prací s dětmi bohaté zkušenosti, například Marian Friedl, Jiří Slavík, Beata Hlavenková nebo Dano Šoltis," uvedl Spilka. Dílny se uskuteční 4. května a jsou určené dětem od tří do patnácti let.

Českou scénu reprezentuje na festivalu například kontrabasista Jaromír Honzák se svým kvintetem nebo saxofonista Pavel Zlámal, který přijede s početnou formací Divergent Connections Orchestra. "Nejde dopředu říct, co se bude dít, improvizaci bereme jako tvůrčí princip od začátku do konce, je to těleso plné schopných muzikantů, kteří vyrostli na různých hudbách, jsou tam klasici, jazzmani, experimentátoři. S celou touhle masou se budeme snažit vytvořit nějaký hudební oblouk," řekl Zlámal.

JazzFest letos zavítá do osvědčených sálů - Sono Centra, Divadla Husa na provázku, Divadla na Orlí a klubu Alterna. Pro koncerty Reevesové a McLaughlina pořadatelé zvolili Janáčkovo divadlo.