Kapela Jižní pól vydává reedici svého alba z roku 1991

Kapela Jižní pól, která navázala na komunistickým režimem zakázané Letadlo, vydává reedici svého alba z roku 1991. K němu přidala nahrávky, které nikdy dříve nevydala. Skupina, jež patřila na konci 80. let k výrazným jménům na tuzemské hudební scéně, připravuje koncertní program a má již připravené nové skladby pro další desku. V rozhovoru pro to uvedl bubeník Pavel Skala.

"Od ledna zkoušíme, ale zdržela nás chřipková epidemie. Museli jsme kvůli tomu posunout plánovaný křest desky na jaro, do té doby budeme zkoušet a hrát. My dokonce musíme hrát, bylo to podmínkou našeho vydavatelství, protože desky se prodávají hlavně na koncertech," řekl.

Jižní pól vedený zpěvákem a kytaristou Josefem Vondráškem je pokračováním formace Letadlo zakázané po roce 1983, kdy vyšel článek Nová vlna se starým obsahem v komunistickém týdeníku Tribuna. Text podepsaný fiktivním jménem Jan Krýzl stojí za perzekucí především tuzemských představitelů punku a nové vlny. Postiženy byly vedle Letadla například skupiny Jasná Páka či Pražský výběr.

"Ten zákaz byl silný a my jsme v té době ještě studovali, takže se člověk bál, jestli ho nevyhodí ze školy. Proto když došlo k tomuhle průšvihu, Letadlo se okamžitě přejmenovalo na Jižní pól podle naší písničky Září, Jižní pól. V určitém stádiu Letadlo bylo Jižní pól. Dnes je pro mě Letadlo naivní záležitost, lidé ty písničky chtějí, ale muselo by se do nich sáhnout. Mně se po Letadlu nestýská, přijďte na nás teď," řekl zpěvák a kytarista Josef Vondrášek.

Po roce 1991 skupina často měnící svoji sestavu přestala vystupovat a ke koncertování se vrátila až v roce 2014. Nyní hraje ve složení Vondrášek, Skala, Petr Václavek (baskytara) a Petr Štika (kytara). Koncertní premiéra nového Jižního pólu se odehrála loni v pražském klubu Music City. "Budeme hrát. Nechceme, aby to bylo nějaké divadelní představení na playback, ale snažíme se předat energii z našich písniček lidem," podotkl Skala.

Nahrávka Jižního pólu nabízí dvě CD. Na prvním je eponymní album Jižní pól, které vyšlo původně pouze na vinylu a je vyhledávanou sběratelskou raritou. Písně Smutná Máry, Kristýna z Berlína nebo Sám se svým nebem jsou dodnes na playlistech Radia 1 i Radia Beat. Druhý disk kompletuje dosud nevydané studiové nahrávky z let 1985 až 1991, ke kterým je připojena jedna novinka z dokončovaného nového alba. "Paradoxně nejstarší píseň je vlastně nová, protože jsme skladbu S tím se nedá hnout nahráli loni. Reedice končí písničkou Na Na Na natočenou v roce 1985," dodal Vondrášek.