Kapela Morcheeba na Metronome potěšila novinkami i staršími hity

Britská skupina Morcheeba potěšila novinkami i staršími hity tisíce návštěvníků festivalu Metronome, který v pátek odpoledne začal na pražském Výstavišti. Kapela, která prorazila na světovou hudební scénu v roce 1996 debutovým albem Who Can You Trust?, zahájila koncert skladbou Never Undo z nového alba Blaze Away, prvního bez Paula Godfreye. V současné sestavě Morcheeby je jeho bratr Ross, zpívá Skye Edwardsová a za bicími sedí Skyin třiadvacetiletý syn Jaega.

"Použili jsme všechno, co nám připadalo správné. Z 50. let jsme si vzali blues, z 60. psychedelii, ze 70. dub reggae, z 80. electro a z 90. hip hop," charakterizuje Ross Godfrey kapelu, jejíž zvuk dotváří nepřeslechnutelný soulový projev Edwardsové. Na koncertu zazněla i jedna z prvních skladeb Morcheeby Trigger Hippie. Publikum roztancovala převzatá skladba Let's Dance od Davida Bowieho a na závěr si publikum s kapelou nadšeně zazpívalo jeden z jejích největších hitů Rome Wasn't Built in a Day.

"Do Prahy se vracíme rádi. Vždy si vzpomenu, jak jsme v Praze pili absint a kouřili marihuanu ve sklepním jazzovém klubu, když mi bylo kolem 19 let. Z terária tenkrát utekl had a my se báli, že se přiblíží a kousne nás," uvedl v rozhovoru pro měsíčník Rock&Pop Ross Godfrey.

Čtvrtý ročník Metronome Festivalu Prague na hlavním pódiu otevřel koncert Lenky Dusilové. Moderátorem hlavní scény je herec Marek Taclík. Vedle pěti hlavních scén se program uskuteční i na deseti doprovodných scénách. Dvě vnitřní scény nabídnou po dva dny hudbu až do časných ranních hodin.

Připravený je letos pro festival nový areál, který nabízí větší plochu než v minulém roce, venkovní i kryté prostory a místa k sezení i odpočinku ve stínu parku Stromovka. K rychlému odbavení návštěvníků přispívá festivalová recepce. Oproti loňsku má dvojnásobnou kapacitu pro výměnu vstupenek za bezkontaktní náramky, což zabránilo tvoření dlouhých front.

V pátečním programu dále mimo jiné vystoupí Liam Gallagher. Bývalý frontman britské popové kapely Oasis potvrdil, že v Praze v rámci Metronome odehraje speciální koncert trvající 90 minut. Na dalších pódiích se během prvního dne festivalu představí slovenská elektronická písničkářka Katarzia, polská indiepopová skupina Kamp!, česká Khoiba nebo Pražský výběr. V unikátním prostředí Planetária, stojícího v těsném sousedství areálu a zapojeného letos do festivalového dění, zahrají večerní koncerty písničkářka Bára Zmeková a elektronický producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné.