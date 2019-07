Karel vždycky tíhl spíš k malování, říká o Gottovi kamarád

Karel Gott v době svého dospívání viděl svou budoucnost spíše v malování než ve zpěvu, míní jeden z jeho vrstevníků. Jako přibližně patnáctiletý na prázdninách u babičky v Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku Gott sice s kytarou často hrál u táboráku, u něhož se mládež scházela, prezentoval se ale hlavně jako budoucí malíř, řekl ČTK Miroslav Chaloupka, který s pozdější popovou hvězdou několik let o prázdninách kamarádil. Plzeňský rodák Gott oslaví v neděli 80. narozeniny.

"On byl o dva roky starší než já. Byl to normální kluk. Měl tetu a strejdu, kteří měli po dvou dětech. Vždycky jsme se těšili, až všichni přijedou," vzpomíná Chaloupka. Už jako mladík Gott rád zpíval u ohně s kytarou, nedělalo mu ani problém naučit se hrát na harmoniku, kterou si od někoho půjčil. "Ale především se pořád prezentoval jako malíř, jímž jednou bude. Nosil s sebou paletu, všude maloval. Skutečně moc hezky maloval obrázky do zpěvníků. Na skále u Berounky namaloval olejovými barvami obrázek kovboje, který tam potom ještě dlouhé roky byl," řekl Chaloupka.

Gott prý ani za mlada netrpěl příliš trémou. "On neuměl tancovat a nikdy netancoval, ale když měli muzikanti při zábavě přestávku, Karel si vzal mikrofon a zpíval. Nestyděl se," řekl Gottův dávný kamarád. Gott uměl nejen dobře parodovat Louise Armstronga, ale u ohně také tehdejšího předsedu československé vlády Viliama Širokého, který výrazně ráčkoval. "Karel ho parodoval a přednášel projevy, ve kterých třeba sliboval, že zlevní akvaristické rybičky," dodal Chaloupka.

Ještě mnohem mladšího Gotta pamatuje devětadevadesátiletá Vlasta Strejcová z Plzně. "Moje maminka měla krejčovský salon a jeho teta Andula, se k nám chodila učit šít. Občas Karlíka dostala na hlídání, aby si jeho maminka mohla doma něco udělat. V hlubokém kočárku jsme s ním chodili po městě," řekla ČTK vitální seniorka, která dodnes v novinách sleduje každou zmínku o Gottovi a má přehled o jeho životě, kariéře i rodině. Když s ním po předválečné Plzni jezdila, nebyl mu ani rok, Strejcové bylo asi 19 let. Už tehdy měl ale silný hlas a dokázal křičet, až se lidé na ulici otáčeli, vzpomínala. "Stoletá bába mu přeje, hlavně aby se tady ještě udržel dlouho, aby se o něj jeho Ivanka dobře starala a aby mu jeho dětičky pořád dělaly radost. Aby ještě pro radost lidem zazpíval, ale přece jenom, aby se tolik nepřepínal," vzkázala seniorka, která jako poklad uchovává výstřižky z novin i Gottem podepsané fotografie.

Na svého slavného rodáka nezapomnělo ani město. Primátor Martin Baxa (ODS) mu ve čtvrtek odvezl do Prahy speciální sedmnáctilitrový dřevěný soudek naplněný plzeňskou dvanáctkou. Na přední straně soudku je nápis Plzeň mistrovi. "Pan Karel Gott je díky svému neúnavnému úsilí a mimořádnému talentu jednou z nejvýraznějších osobností naší země. Jsme si toho vědomi, proto se v roce 2009 stal naším čestným občanem. Plzeň tímto oceněním projevila, jak si velmi váží jeho úspěchů. Svým dílem významně přispěl i k prestiži našeho města," řekl Baxa.

Gott se narodil v Plzni 14. července 1939. Dům, v němž rodina žila na dnešní Slovanské třídě, poškodil za války nálet. Rodina se přestěhovala do jiného domu v ulici. Ve městě s rodiči žil do roku 1945, pak se přestěhovali do Prahy.