Koncertní verze snímku Šakalí léta zahájila Soundtrack Poděbrady

Program festivalu Soundtrack Poděbrady na hlavním pódiu v zaplněném stanu u řeky Labe zahájila koncertní verze snímku Šakalí léta režiséra Jana Hřebejka. Oblíbený snímek z roku 1993, který získal čtyři České lvy, mimo jiné za nejlepší hudbu, obohatila živá hudba a další scénické prvky. Festival potrvá do neděle 1. září.

"Přípravy trvaly půl roku a dva měsíce se na Barrandově zkoušelo," uvedl ředitel a zakladatel Soundtracku, hudebník Michal Dvořák.

Před začátkem projekce pořadatelé udělili cenu České televize pro mladého skladatele Jakubovi Krajíčkovi za novou hudbu k upoutávce na seriál Návštěvníci. Ceny festivalu Soundtrack za celoživotní přínos obdržel zpěvák Ivan Hlas. Autor hudby k Šakalím létům se dočkal ovací vestoje. Velký aplaus sklidil i přítomný režisér Jan Hřebejk. "Jsem rád, že po tak dlouhé době film žije, také díky písním a textům Ivana Hlase," řekl.

Vedle Hlase v projektu kombinujícím dění na plátně s živými výstupy na jevišti účinkovali Jan Kalousek, Martin Dejdar, Jan Semotán a další. Projekce také díky reakcím publika měla místy podobu živého koncertu, které vytvořilo bouřlivou atmosféru například při písni Na kolena. "Skladba Na kolena není žádná politická vzpoura. Je to vzpoura, která to přesahuje. Zpívá ji mladý kluk, jenž přijde o holku a má pocit, že se na něj vykašlal celý svět. Děje se to pořád, já sám mám takový pocit kolikrát i dnes," podotkl Hlas.

Amadeus i hity skupiny Queen

Festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady slavnostně zahájila ve čtvrtek v poděbradském Golf Clubu akce s názvem Velká Swingová Noc v režii Jiřího Vejdělka. Zahrál Original Vintage Orchestra. Soundtrack nabídne mimo jiné projekty Amadeus Live a We Will Rock You. Osmi Oscary oceněný Amadeus režiséra Miloše Formana na velkoformátové LED projekci v sobotu doprovodí živý orchestr a sbor. O den později festival uvede premiéru koncertního provedení muzikálu We Will Rock You s hity skupiny Queen.

Představení Amadeus Live na pódiu v zrekonstruované koncertní hale s dřevěnou podlahou, elevací a vynikajícím zvukem nabídne během představení celkem 89 hudebníků - 52 členů Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Ernstem van Tielem a 36 sboristů Kühnova smíšeného sboru.

Festival připravuje také promítání pohádky Šíleně smutná princezna režiséra Bořivoje Zemana. Velkoformátové promítání podpoří v neděli živé provedení hudby Jana Hammera. Hlavní party známé v podání Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře zazpívají Berenika Kohoutová a Jan Cina.

Hlavní hudební program festivalu tradičně doplní filmové projekce, workshopy a obsáhlý doprovodný program, přístupný zdarma na poděbradské kolonádě a v lázeňském parku. Organizátoři také udělí další ceny festivalu Soundtrack, kterou obdrží hudební skladatel Jan Hammer ml., dirigent Ernst van Tiel a textař Ivo Fischer in memoriam. Více informací najdete na webu.