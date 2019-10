Kristín Anna vystoupí jako support dánských Efterklang

Efterklang, kteří vystoupí 15. února v divadle Archa, ohlásili svou předkapelu. Hostem jejich pražského koncertu bude islandská zpěvačka a pianistka Kristín Anna.

Kristín začala svou hudební kariéru ještě jako teenager s kapelou MÚM, se kterou vydala tři alba. V roce 2006 se stěhuje do New Yorku, kde začala vystupovat pod pseudonymem Kria Brekkan. Letos, již pod svým jménem, vydala album I Must Be a Devil. To obsahuje výběr písní, které složila během let 2005 - 2017. Natočila ho s Kjartanem Sveinssonem, skladatelem a bývalým členem uskupení Sigur Rós.

Dánští Efterklang se do Prahy vrátí po šesti letech a představí zde své nové album Altid Sammen (vyšlo 20. září). Kapelu založili tři přátelé z dětství Mads Brauer, Casper Clausen a Rasmus Stolberg. Jejich debut Triper vyšel v roce 2004. V roce 2012 podepsali smlouvu s labelem 4AD a vydali dosud jejich nejúspěšnější CD Piramida. V průběhu roku 2015 ohlásili další projekt a nechali vzniknout nové, rozšířené, formaci nazvané Liima, se kterou vydali dvě alba v letech 2016 a 2017. V roce 2014 natočili společně s dánskou filharmonií a dánským dívčím sborem unikátní audio-vizuální nahrávku The Last Concert.

Byl to mezník v desetileté kariéře skupiny. Uzavřela se jedna kapitola a aktuální novinka Altid Sammen patrně otevírá další. "Ušli jsme jako Efterklang dlouhou cestu, jako individuality jsme se změnili. Pořád jsme Efterklang, ale s novou energií každého z nás a novým pohledem na věc," říká za kapelu Stolberg.

