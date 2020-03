Beats for Love možná bude až příští rok

Pořadatelé tanečního festivalu Beats for Love, který se má počátkem července uskutečnit v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě, počítají s možností, že se letošní ročník neuskuteční. Pokud by jej s ohledem na opatření vlády bránící šíření koronaviru nemohli uspořádat, kompletně by chtěli program posunout na příští rok. Už o tom začali jednat s interprety. Řekl to ředitel festivalu Kamil Rudolf.

"Minulou neděli jsme začali komunikaci s interprety o možném přesunu na rok 2021. Chtěli jsme si mezi prvními rezervovat termíny v roce 2021, a například z Velké Británie se nám vracely odezvy typu, že nechápou, co vůbec řešíme. Mezitím se virus rozjel i tam. Každopádně jsme s nimi v úzkém kontaktu a řešíme možné varianty," uvedl Rudolf.

Přípravy na letošní ročník ale i tak pokračují. "Dokud nebudeme s jistotou vědět, zda vláda festival zruší, či nikoliv, budeme pokračovat v naší práci, jako by festival měl proběhnout. Nic jiného nám ani nezbývá," řekl Rudolf. Organizátoři podle něj pouze omezili náklady na marketing. "Rád bych ale celou situaci uklidnil. Daná opatření jsou tady 14 dnů a do festivalu zbývají více než tři měsíce. Za tu dobu se může stát ještě spousta pozitivních věcí," míní.

Pořadatelé festivalu Colours of Ostrava, který se na stejném místě má uskutečnit ve druhé polovině července, zatím v přípravách pokračují. "Počítáme s konáním festivalu, věříme a připravujeme. Situaci sledujeme a uvidíme, jak se bude vyvíjet. Obavy jsou velké, ale doufáme, že vše proběhne," řekl mluvčí akce Jiří Sedlák.

Případné uzavření hranic by ale pro dramaturgii přehlídky znamenal komplikaci. "Nyní řešíme několik variant. Vše je ale na úrovni interních jednání. Předpokládáme, že do konce dubna budeme vědět. Pak zveřejníme všechny potřebné informace," uvedl.

Některé jarní akce v Moravskoslezském kraji už změnu termínu oznámily. Například filmový festival Kino na hranici se měl v Českém Těšíně a sousedním polském Těšíně (Cieszynu) konat od 1. července. Pořadatelé už počítají s tím, že bude 21. až 26. srpna. S přesunem na léto či podzim pracují i pořadatelé Mezinárodního festivalu Leoše Janáčka. Přesun čeká s největší pravděpodobností i divadelní festival Dream Factory, který se pravidelně koná v Ostravě na přelomu května a června.