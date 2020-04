Budou se konat, či ne? Letní hudební festivaly jsou nejisté

Organizátory hudebních festivalů stále trápí nejistota, zda vláda umožní v létě kvůli epidemii koronaviru konání těchto hojně navštěvovaných akcí. Pořadatelé jihočeského festivalu Mighty Sounds proto zvažují jeho odložení na příští rok. Pořadatelé dalších hudebních akcí stále vyčkávají a doufají, že vláda rozhodne co nejdřív. O jasné informace ohledně konání letních akcí požádali vládu otevřeným dopisem zástupci tří desítek velkých akcí, zejména hudebních festivalů.

Autoři iniciativy nazvané Na rok zavřeno chtějí, aby ministři nejpozději do 15. května oznámili, zda bude možné pořádat v červnu až září venkovní akce s tisíci návštěvníků. Rovněž žádají, aby představitelé státu či příslušných poradních orgánů nevydávali protichůdná vyjádření vyvolávající nejistotu.

Právě nejistota spojená s pořádáním velkých akcí trápí pořadatele metalového festivalu Brutal Assault v Jaroměři-Josefově na Náchodsku, který je naplánovaný na počátek srpna. "Ve hře jsou stále všechny varianty včetně té, že se festival v termínu uskuteční. Jasno bude na přelomu května a června," řekl Pavel Pavlík z pořadatelské agentury. Současnou situaci ze strany interpretů i návštěvníků označil za vyčkávání, co se bude ve světě dít dál.

Vyčkávají také organizátoři festivalu Rock for People, který by se měl konat 18. až 20. června na královéhradeckém letišti. "V přípravách festivalu pokračujeme a ani žádná z kapel svou účast zatím nezrušila," uvedli na webu. Letos byl festival poprvé ve své pětadvacetileté historii vyprodaný, pořadatelé očekávali 30 tisíc lidí. Rozhodnutí o konání festivalu padne nejpozději 30. dubna.

Mírně optimističtí jsou pořadatelé festivalu Benátská!, který bývá o letních prázdninách nejnavštěvovanější kulturní akcí v Libereckém kraji. "Zatím přípravy běží a počítáme s tím, že se to snad povede," řekl ředitel festivalu Pavel Mikez. I jemu vadí nejistota, zda kabinet konání masových akcí povolí. "Vyjádření vlády jsou stále ve stylu nevíme, možná. Neslyšeli jsme jasné stanovisko, jak to v létě bude," postěžoval si Mikez. Nejzazší termín pro rozhodnutí je podle něj polovina června.

Hrozí, že zahraniční interpreti nebudou moci přijet

Odložení na příští rok vážně zvažují pořadatelé táborského festivalu Mighty Sounds, který je naplánovaný na 10. až 12. července. "A to z toho důvodu, že ze zahraničí máme až 80 procent účinkujících a třetinu návštěvníků. I kdyby se situace v ČR uvolnila, budeme pořád závislí na tom, co okolní státy," řekla ve středu mluvčí Mighty Sounds Markéta Štechová. Letošní vstupenky by v případě odložení festivalu zůstaly v platnosti.

S variantou přesunutí termínu na příští rok pracují také organizátoři festivalu Masters od Rock ve Vizovicích na Zlínsku, kterým chybí jasné stanovisko vlády. "Chtěli bychom ho znát nejpozději do 15. května, abychom věděli, na čem jsme," uvedl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Spokojeni s postupem vlády nejsou ani organizátoři největších festivalů v Moravskoslezském kraji Colours of Ostrava a Beats for Love. "Pokud si jsou jistí, že festivaly v létě nebudou, mají to říct. Zatím ale slyšíme jen zamlžené polopravdy," kritizuje ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. Konečné rozhodnutí o osudu festivalu chtějí organizátoři sdělit návštěvníkům počátkem května.

Ředitel tanečního festivalu Beats for Love Kamil Rudolf už pracuje s variantou, že se celý ročník posune na rok 2021. Možnost uspořádání letošního ročníku zatím ale nezavrhl. "Dokud nebudeme s jistotou vědět, zda vláda festival zruší, či nikoliv, budeme pokračovat v naší práci," řekl Rudolf.