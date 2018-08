Český Brod vzpomene na začátky Rock for People

Na českobrodském atletickém stadionu Na Kutilce se v sobotu uskuteční jednodenní hudební festival Brod 1995. Rok v jeho názvu připomíná první ročník akce, která se odsud v roce 2007 z kapacitních důvodů přestěhovala do Festivalparku na bývalé vojenské letiště v Hradci Králové. V Českém Brodě se na dvou scénách představí tucet účinkujících.

Malý festival vznikl před pěti lety jako vzpomínka na místo a atmosféru, odkud vzešel třídenní festival Rock for People. Zakladatel obou akcí Petr Fořt se této ideje ujal a založil novou tradici, která umožňuje zažít festivalovou atmosféru v průběhu jednoho dne i těm, kteří nemohou nebo nechtějí absolvovat několikadenní hudební maratóny, typické pro velké festivaly.

Pořadatelé letos pozvali písničkáře Tomáše Kluse, Michala Hrůzu a Xindla X. Mix funky, electro-swingu, diska i italského folkloru naservírují MoveBreakers, svižný punkrock okořeněný rockabilly kontrabasem, dechovou sekcí nabídnou Queens of Everything a svými rýmy pobaví XXL rapper Kapitán Demo. Prostor dostanou i mladí nadějní muzikanti jako je Oscar Mike, a také energická kapela Gaia Mesiah či legendární Circus Praha s americkým frontmanem Bradley Strattonem. Chybět nebude ani kapela hudebníků s handicapem The Tap Tap.

Brod 1995 zakončí dvě legendy tuzemských festivalových pódií. Na purple stage vystoupí nu-metalová a hardrocková skupina Škwor, která letos slaví 20 let své činnosti. Na vedlejší blue stage zahraje Vypsaná fixa, která příští rok oslaví čtvrtstoletí své existence, shodou okolností stejně jako festival Rock for People.

Za 24 let existence Rock for People podle svých organizátorů zaznamenal celkem přibližně 400 tisíc návštěvníků, tři generace fanoušků a více než 3 tisíce zahraničních i domácích kapel a interpretů.