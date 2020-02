Na Benátskou! s Impulsem dorazí německá zpěvačka Nena

Zahraničním headlinerem osmadvacátého ročníku festivalu Benátská! s Impulsem, který se koná od čtvrtka 23. července do neděle 26. července 2020 v krásném prostředí areálu ve Vesci u Liberce, je legendární zpěvačka Nena z Německa. V Čechách zahraje vůbec poprvé v historii. Dalším nově oznámeným silným jménem je Paľo Habera & Team, kteří vystoupí v rámci čtvrtečního slovenského večera. Na jednom pódiu se exkluzivně potkají se skupinou Tublatanka.

Německá zpěvačka Nena se stala celosvětově známou v osmdesátých letech, kdy hitparády ovládl její song s názvem 99 Luftballons, který nahrála ještě společně se svojí původní kapelou. V současnosti již vystupuje pouze jako sólová zpěvačka. V České republice doposud ještě nekoncertovala. "Máme velkou radost, že se nám podařilo do Liberce získat zahraniční hvězdu, která v České republice ještě nikdy nebyla. A to i přesto, že je zde díky svým hitům velmi populární," říká ředitel festivalu Pavel Mikez.

Vedle sobotního vystoupení Neny pořadatelé oznamují ještě další žhavou novinku v podobě čtvrtečního slovenského večera, kde v roli headlinera vystoupí slovenská stálice Paľo Habera & Team. Ta se na festivalu Benátská! s Impulsem výjimečně na jednom pódiu potká s rockovou kapelou Tublatanka. "Jsme rádi, že se k nám Paľo s Teamem jako na jeden z mála festivalů pravidelně vrací. Vždycky mají obrovský úspěch a já se už těším na tradiční pokoncertní party," říká spolumajitel festivalu Petr Pečený.

"Na festivalech zpravidla nehrajeme, ale Benátská je výjimka. Pojedeme tam totiž už potřetí, což svědčí o tom, že se nám zdejší atmosféra hodně líbí. Vše funguje, jak má, návštěvníci jsou skvělí, organizátoři zkušení a milí a pro nás je to převážně radost a relax. A o tom by to celé mělo být. Těšíme se," říká Paľo Habera. "S kapelou Team máme kamarádské vztahy už od počátku naší kariéry. Těším se, že se letos v nádherném areálu Benátské znovu setkáme. Jinak jsme teď hodně ve zkušebně a připravujeme nové písně. Věřím, že některá z novinek zazní i na letošní Benátské," sdílí jeho nadšení Martin Ďurinda, frontman kapely Tublatanka.

Neméně zajímaví budou i další interpreti, kteří v rámci slovenského večera zahrají. V programu totiž nechybí ani punkrocková skupina Iné Kafe s energickým zpěvákem Vladko Rohoněm za mikrofonem nebo již zmiňovaná oblíbená rocková kapela Tublatanka. Nejen návštěvníci z řad mužů pak zajisté ocení vystoupení krasavice Kataríny Knechtové. Na své si přijdou i milovníci moderně ztvárněného folkloru. V programu totiž nebudou chybět ani populární Kandráčovci, jejichž loňské slovenské open air turné navštívilo téměř 70 tisíc lidí.

O tom, že nebude nouze ani o české hvězdy zvučných jmen, svědčí již dříve oznámené kapely jako například Olympic, Divokej Bill, Rybičky 48, Vypsaná fiXa, Škwor, Mňága a Žďorp, BSP či Doga, písničkáři Jiří Schmitzer a Xavier Baumaxa, zpěvačka Lenka Filipová nebo zpěváci Miro Žbirka a Vašo Patejdl. Chybět samozřejmě nebude ani speciální stage pro mladé publikum, kde vystoupí například Marpo & TroubleGang, Mirai, Pokáč nebo rapeři Mc Gey a Lipo.

Dvoudenní vstupenku na 28. ročník hudebního festivalu Benátská! s Impulsem pořídíte aktuálně za zvýhodněnou cenu 1590 korun v předprodeji zde nebo v síti Ticketstream. Za 3590 korun je zde pak k dostání také VIP varianta celofestivalové vstupenky zahrnující vstup do VIP stanu a VIP parkování. Nově jsou v prodeji také jednodenní vstupenky.