Rock for People se v Hradci uskuteční 10. až 12. června 2021

Festival Rock for People, který se kvůli opatřením proti šíření nákazy novým koronavirem letos neuskutečnil, se bude na královéhradeckém letišti konat 10. až 12. června příštího roku.

Účast potvrdily hlavní hvězdy Green Day, které v rámci Hella Mega Tour doprovodí rockeři Fall Out Boy a Weezer. Dorazí také kapela The 1975, glam metalisté Black Veil Brides a po vyprodaných koncertech v Praze a Brně se vrátí Skillet. Informovala o tom mluvčí festivalu Anna Mašátová.

"Těší nás, že se plní slib daný návštěvníkům a postupně můžeme znovu potvrzovat toužebně očekávané umělce," uvedl ředitel festivalu Michal Thomes.

Festival se měl konat 18. až 20. června na královéhradeckém letišti. Letos byl poprvé dlouho dopředu vyprodaný, pořadatelé očekávali až 30 tisíc návštěvníků. Vstupenky zůstávají v platnosti na nové datum. Rock for People v těchto dnech dokončuje refundace vstupenek těm, kteří zažádali o vrácení částky. Pořadatelé velkých festivalů, jakým je i Rock for People, do pořádní akcí s rozpočtem v řádu desítek milionů korun už hodně investovali. Thomes v této souvislosti požádal fanoušky o podporu tím, že si ponechají vstupenky. Zdůraznil, že velká část staveb byla již objednána ze zahraničí, kde byly složeny i zálohy. To samé platí v případě umělců.

Akce se nakonec konala v menším rozsahu pod názvem Rock for People Home. Měla podobu koncertní série, která začala 15. června v Praze a postupně vystřídala několik měst. Šestou a závěrečnou zastávkou festivalu byl o uplynulém víkendu Hradec Králové. Na open-air scéně vytvořené z hangáru byla na programu vystoupení českých kapel a hudebníků Gaia Mesiah, Pokáč, Vypsaná FiXa, Kapitán Demo a John Wolfhooker.

Pětinásobní držitelé Grammy Green Day, kteří dorazí příští rok, vydali letos v únoru třinácté studiové album Father of All Morherfuckers. Novinku vydali před několika týdny také The 1975. Skupina nominovaná na cenu Grammy a označovaná magazínem NME za nejlepší živou kapelu světa, přizvala na aktuální desku Notes on a Conditional Form jako hosta švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou.

Festival v roce 2021 přiveze žánrově pestrý výběr ostrovní hudby. Představí se pop-punkeři Neck Deep, zástupci britského indie-rocku Fickle Friends, The Pale White a Spector, velšský post-hardcore Dream State v čele se zpěvačkou CJ Gilpinovou, art - pop v podání Childcare, čerstvý objev scény Do Nothing nebo The Scratch spojující metal s tradiční irskou hudbou. Více informací se nachází na stránkách festivalu.