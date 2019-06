Maroon 5 míří do Prahy. V O2 areně představí své aktuální album

V pražské O2 areně se ve středu uskuteční koncert americké poprockové kapely Maroon 5 v rámci turné k desce Red Pill Blues. Bude to první vystoupení sedmičlenné skupiny v České republice, kterou předchází velmi dobrá pověst, pokud jde o její koncertní provedení. Fanouškům představí své aktuální album včetně singlu Girls Like You, ale i výběr ze svých hitů jako Moves Like Jagger, Animals nebo Sugar. Lídrem skupiny, která dosud prodala více než 75 milionů singlů a alb, je zpěvák Adam Levin.

Kapela z Los Angeles Maroon 5 funguje pod tímto názvem od roku 2001. O rok později jim vyšlo album Songs About Jane, které přineslo průlomový hit This Love, po kterém následoval další úspěšný singl She Will Be Loved. Kapela i díky této desce získala v roce 2005 prestižní cenu Grammy v kategorii Nejlepší nový umělec.

Svou pozici potvrdili Maroon 5 v roce 2007 deskou It Won't Be Soon Before Long a dále alby Hands All Over (2010), Overexposed (2012) a pátou studiovou nahrávkou V, která vyšla o dva roky později. Aktuálně mají Maroon 5 na trhu šesté studiové album Red Pill Blues, které vyšlo na sklonku roku 2017. Deska byla přijata odbornou kritikou spíše chladně, ale vydané singly potvrzují, že fanoušci kapelu neopustili. Po hitu What Lovers Do se do rádiového éteru protlačila novinka Girls Like You.

Kapela je od letošního března na turné po Americe. Letos v únoru spolu s rapery Travisem Scottem a Big Boiem krátili divákům čekání na druhou půli finále zámořské ligy amerického fotbalu (NFL) v Atlantě.

V roli hosta se v O2 areně představí norská zpěvačka Sigrid, vítězka letošního ročníku prestižní soutěže BBC Music Sound of 2018. Interpretka hitů Don't Kill My Vibe nebo Strangers je považována za jeden z největších hudebních objevů posledních let.