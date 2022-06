Metalový nářez v podání Iron Maiden zachytil fotograf Týdne.cz

Řízný heavy metal dorazil do Prahy! V rámci aktuálního Legacy of The Beast Tour pojmenovaného po komiksu a hře na mobilní telefony zavítaly do českého hlavního města legendy žánru - britská formace Iron Maiden.

Kapela přijela do Prahy představit své loňské dvojalbum Senjutsu (japonský výraz pro taktiku a strategii), ze kterého hrála hlavně na začátku svého setu, kdy zazněly skladby jako Senjutsu, Stratego a The Writing On The Wall. Kulisy svou stylizací připomínaly japonskou vesnici, frontman Bruce Dickinson pak vypadal jako kříženec ninji a samuraje, čemuž přizpůsobil i svá gesta a pohyby.

Své fanoušky kapela potěšila osvědčenými hity jako The Number of the Beast a v přídavku pak třeba jednou z jejich nejoblíbenějších skladeb Run to the Hills, kterou si s kapelou zazpívaly tisíce fanoušků. A ani tentokrát nechyběla tradiční tečka v podobě písně Always Look on the Bright Side of Life z filmu Život Briana britské komediální skupiny Monty Python.

Před Iron Maiden zahráli němečtí gothic metaloví Lord of the Lost a australští hardrockoví Airbourne, o nichž se často hovoří jako o nástupcích legendárních AC/DC.

Na koncertě v pražském Sinobo Stadionu 20. 6. 2022 byl i fotograf webu Týden.cz Karel Šanda, který z něj pořídil sérii originálních fotografií.