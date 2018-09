Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka ovládli cizinci

Letošní ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně vyhrál ve hře na kontrabas lotyšský hudebník Matiss Eisaks, v soutěži ve hře na violoncello zvítězil Španěl Javier Huerta Gimeno. Zájem o čtyřiadvacátý ročník byl značný, osmidenního klání se zúčastnilo 66 hudebníků do 35 let. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Janáčkovy akademie múzických umění Luboš Mareček. Pořadatelem soutěže je hudební fakulta akademie.

Letošní soutěže se zúčastnili hráči z většiny evropských zemí a také například z Brazílie, Japonska či USA, celkem ze 30 států. "Úroveň soutěže byla opravdu vynikající. Navíc mne neskutečně těší, že první a třetí místo v soutěži kontrabasistů obsadili studenti naší školy," uvedl prezident akce a děkan pořádající fakulty Jindřich Petráš.

Soutěžilo se ve třech kolech a laureáti získali zajímavé ceny. Absolutní vítěz v každém oboru za své prvenství obdržel 100 tisíc korun, druhé místo bylo ohodnoceno částkou 70 tisíc a třetí částkou 40 tisíc korun. Výkony soutěžících kontrabasistů hodnotila odborná sedmičlenná mezinárodní porota.

V povinném repertoáru finálového kola letos zazněly skladby Giovanni Bottesiniho (kontrabas) nebo díla Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna, Petra Iljiče Čajovského či Bohuslava Martinů (violoncello). Soutěž je multioborová a v cyklu pěti let se v ní střídá celkem deset hráčských oborů. Vloni to byly kupříkladu klavír a varhany, příští rok do Brna přijedou hráči na flétnu a klarinet, napřesrok se v Brně utkají houslisté a smyčcová kvarteta.