Michal Prokop oslaví narozeniny na festivalu Krásný ztráty live

Legenda bigbítu Michal Prokop za nedlouho oslaví 73. narozeniny. Jak už u něj bývá zvykem, slavit bude přímo na pódiu svého festivalu Krásný ztráty live. Ten se letos uskuteční ve dnech 9. a 10. srpna 2019 v krásném prostředí statku ve Všeticích na Benešovsku. Popřát mu přijedou hudebníci a hudebnice tří muzikantských generací. Mezi gratulanty budou například Vladimír Mišík, Vlasta Redl, David Koller, Lenka Dusilová, kapela Zrní nebo kontroverzní umělec Laco Déczi, který je posledním ohlášeným účinkujícím festivalu. Vstupenky na již z velké části vyprodaný dvoudenní hudební večírek jsou k zakoupení v předprodeji v síti Ticketportal a na webu www.krasnyztratyvsetice.cz.

"Jsem už ve věku, kdy se narozeniny moc neslaví, zvláště pokud nejsou vyloženě kulaté," říká zpěvák Michal Prokop. "Ale festival Krásný ztráty live jsme poprvé pořádali právě jako oslavu mých 70. narozenin, letos to bude už třetí ročník, a tak jsme se rozhodli v této tradici pokračovat. Letos tam oslavíme a pokřtíme také naše vinylové novorozeně Sto roků na cestě. No a pozvání přijalo hodně hudebních přátel, tak se na tu slávu přeci jen moc těším," dodává Michal Prokop.

Program festivalu bude letos poprvé probíhat na třech scénách a nabídne muzikanty různých hudebních stylů i generací. Michalovy souputníky zastoupí již dříve ohlášené české legendy jako Vladimír Mišík, Vladimír Merta nebo skupina The Primitives Group. K nim do původně uzavřeného programu nově přibude také významný jazzový hudebník a multifunkční umělec Laco Déczi. "Jsem moc rád, že se s Lacem na festivalu opět po dlouhé době potkáme. Byl jedním z mých idolů v době, kdy jsem jako student denně chodil do Reduty poslouchat jazz - on a Honza Hammer tam patřili k mým největším favoritům," vzpomíná Michal Prokop.

Generaci, která do pomyslné první ligy naší hudby vstoupila v 80. letech, zastoupí zpěvák David Koller, písničkář Vlasta Redl, skupina skladatele a výtvarníka Martina Němce Lili Marlene nebo kapela Laura a její tygři. Nejmladší věkovou skupinu pak tvoří například kapela Zrní nebo zpěvačky Lenka Dusilová a Never Sol. Jak se již na minulých ročnících Krásných ztrát live stalo tradicí, dojde i na mimořádné duety, které dodávají festivalovému programu na unikátnosti. Návštěvníci se tak mohou těšit například na vystoupení Davida Kollera s Lenkou Dusilovou. K účinkujícím se také příležitostně připojí i oslavenec Michal Prokop. Návštěvníci pak budou i svědky dalších hudebních překvapení.

Více informací o programu je uvedeno na webu festivalu, kde pořadatelé již v tuto chvíli zveřejnili i přesný časový harmonogram. Současně také spustili předprodej limitované edice jednodenních vstupenek za 890 korun. K dispozici bude pouze sto vstupenek na pátek a sto vstupenek na sobotu. Dvoudenní vstupenky jsou také v prodeji za předprodejní ceny od 1190 korun (1290 korun včetně plně vybaveného kempu) v síti Ticketportal.

Statek ve Všeticích je v pohodlném dosahu autem z hlavního města, nachází se 35 km jižně od Prahy. Pro návštěvníky, kteří budou chtít využít hromadnou dopravu, bude zajištěna kyvadlová doprava z vlakového a autobusového nádraží v Benešově, kam jezdí spoje z Prahy mnohokrát denně. K dispozici bude i taxi doprava.