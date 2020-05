Místo festivalu pro tisíce lidí hráli v Lužánkách do sluchátek

Nejstarší brněnský park Lužánky měl být tento víkend plný lidí - účastníků hudební přehlídky PonavaFest. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se konat nemohla, přesto se v noci na dnešek v parku hrálo, ovšem ve zvláštním, tichém a experimentálním režimu. Hudba se přenášela z nevelké scény do sluchátek lidí rozptýlených v okolí, případně poslouchajících z pohodlí domova.

"Tento ročník je od začátku do konce jiný než všechny předchozí PonavaFesty," řekl posluchačům pořadatel Vít Kalvoda. Komorní noční akci v původním festivalovém termínu nazval Eine Kleine Nachtmusic.

Program ve 22:00 za silného deště zahájily minimalistické hudební meditace Ireny a Vojtěcha Havlových na starobylé violy da gamba a na piano. Kolem půlnoci navázalo experimentátorské duo Palagrachio, poté hrála elektronická formace Eine Stunde Merzbauten.

Obloha se během noci postupně protrhávala a přestalo pršet. Závěrečné hodiny akce patřily Tomáši Vtípilovi, končilo se za rozbřesku. Uznávaný hudebník a performer připravil zvukový projekt pracující s hlasy ptáků a autentickými zvuky nočního parku.

Vtípil skladbu sám popsal jako výsledek živé mixáže, samplingu a "granulární resyntézy" signálu z mikrofonů na různých místech. Jako ideální možnost poslechu zmínil pobyt se sluchátky přímo v parku, kde si lze kdykoliv "přimíchat" reálný zvuk Lužánek.

"Vždycky jsem měl za to, že hudba vzniká okamžikem (aktivního) poslechu. Dovolme jí tedy vzniknout," napsal Vtípil ve vzkazu posluchačům. Festival, na který do Lužánek loni během jednoho víkendu přišly asi 4000 lidí, bude pokračovat sérií menších, volně přístupných akcí rozvržených od května do srpna. Například 20. června by měla vystoupit Iva Bittová s Pavlem Fajtem a Vladimírem Václavkem.