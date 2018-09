Mladý český klavírista uspěl v mezinárodní soutěži v Norsku

Dvacetiletý český klavírista Matyáš Novák dosáhl úspěchu v Mezinárodní klavírní soutěži Edvarda Griega v norském Bergenu. V nedělním finálovém kole získal druhou cenu a ocenění Steinway Prize. Informovala o tom společnost Roman Janků Management.

Do soutěže určené pro klavíristy do 35 let se přihlásilo 133 hudebníků, z nichž porota na základě nahrávek vybrala 30 soutěžících. Sama soutěž měla několik kol, to finálové se uskutečnilo v neděli v koncertní síni Grieghallen v Bergenu.

Kromě Matyáše Nováka do finále postoupil ještě 25letý soutěžící z Japonska a 28letý interpret z Ruska. Novák byl tedy věkem nejmladší. Pro své finálové vystoupení si připravil Koncert a moll pro klavír a orchestr Roberta Schumanna a finálové klání zahajoval.

Konečným vítězem se stal Japonec. Soutěžící ve finálovém kole doprovázela Bergenská filharmonie pod taktovkou britského dirigenta Edwarda Gardnera a bylo přenášeno živě na internetu.

Součástí ceny je kromě finančního ohodnocení vystoupení na Röros Winter Chamber Music Festival 2019 v Norsku a sólový recitál v německém Kielu v roce 2019 (Steinway Prize).