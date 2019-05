Monkey Business oslaví výročí kapely ve Žlutých lázních

Kapela Monkey Business ve čtvrtek v pražských Žlutých lázních odehraje tradiční narozeninový koncert. Kapela roku 2018 v Cenách Anděl i hudební anketě Žebřík na své již 19. narozeninové oslavě zakončí koncertní turné Bad Time For Gentlemen, které navazuje na loni v říjnu vydanou stejnojmennou desku. Z ní skupina nedávno představila nový videoklip Sweet Years of Procrastination, jehož režie se ujala celá kapela.

Bad Time for Gentlemen je deváté studiové album Monkey Business. Jeho producentem byl kapelník skupiny Roman Holý. Jde o první album kapely, na kterém zpívala Tereza Černochová coby právoplatná členka kapely, jež po 16 letech nahradila zpěvačku Tonyu Gravesovou. Ta se sice vydala na sólovou dráhu, ale nikdy nepřestala být členkou skupiny. Zpívá i na albu Bad Time For Gentlemen, které kromě členů kapely nahráli například Fred Wesley, Ondřej Pivec a Ashley Slater.

Na deskách Monkey Business se vždy objevovali zajímaví hosté. V minulosti to byli Marta Kubišová, americká písničkářka Joan Baezová, člen britské skupiny Freak Power Ashley Slater nebo Glenn Hughes známý z účinkování v Deep Purple.

Monkey Business patří mezi nejúspěšnější české kapely nového tisíciletí. Skupinu založil multiinstrumentalista a producent Roman Holý. V šestičlenné mužské části skupiny nikdy neřešili žádnou personální změnu. Tvoří ji Matěj Ruppert (zpěv), Roman Holý (klávesy, zpěv), Ondřej Brousek (klávesy), Pavel Mrázek (baskytara), Oldřich Krejčoves (kytara) a Martin Houdek (bicí). Debutové album Why Be In When You Could Be Out vyšlo v roce 2000.

"Je to naprosto úžasné, v kapele jsme se shodli, že jsme to vůbec nečekali. Děláme hudbu nejlépe, jak dokážeme a snažíme se jak v textech, tak do jisté míry i v názoru na svět kolem nás. Pro nás jako pro kapelu, která se blíží ke dvaceti letům existence, je strašně stimulující, že to zajímá také někoho jiného, nejen nás," reagoval zpěvák Ruppert na ocenění Kapela roku 2018 v anketě Žebřík.