Monkey Business vystoupí v Lucerně s Přísliby východního funku

Skupina Monkey Business, držitelé ocenění Kapela roku 2018 v Cenách Anděl i hudební anketě Žebřík, vystoupí 19. prosince ve Velkém sále pražské Lucerny. Na koncertu s názvem Přísliby východního funku je doplní čtyřčlenná dechová sekce. Tradičním předvánočním vystoupením završí Monkey Business letošní turné Bad Time For Gentlemen. Za organizátory to sdělila Michaela Fialová Rozšafná.

Název koncertu Přísliby východního funku je podle zpěváka Matěje Rupperta "lehce inspirován" filmem režiséra Davida Cronenberga Východní přísliby. Film, který se odehrává v prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně, byl oceněn hlavní cenou na Torontském mezinárodním filmovém festivalu 2007 a získal tři nominace na Zlatý globus.

Bad Time for Gentlemen je deváté studiové album Monkey Business. Jeho producentem byl kapelník skupiny Roman Holý. Jde o první album kapely, na kterém zpívala Tereza Černochová jako právoplatná členka kapely, jež po 16 letech nahradila zpěvačku Tonyu Gravesovou. Ta se sice vydala na sólovou dráhu, ale nikdy nepřestala být členkou skupiny. Zpívá i na albu Bad Time For Gentlemen, které kromě členů kapely nahráli například Fred Wesley, Ondřej Pivec a Ashley Slater.

Monkey Business patří mezi nejúspěšnější české kapely nového tisíciletí. Skupinu založil multiinstrumentalista a producent Roman Holý. Šestičlennou mužskou část skupiny tvoří Matěj Ruppert (zpěv), Roman Holý (klávesy, zpěv), Ondřej Brousek (klávesy), Pavel Mrázek (baskytara), Oldřich Krejčoves (kytara) a Martin Houdek (bicí). Debutové album Why Be In When You Could Be Out vyšlo v roce 2000.