Na co se můžeme těšit tentokrát? Architects se vrací do Prahy

Britská metalová kapela Architects se po roce vrací do Prahy. Ve čtvrtek 31. ledna vystoupí ve Foru Karlín. Skupinu z Brightonu založili v roce 2004 dvojčata Dan a Tom Searleovy. Slávu jim vyneslo až album Lost forever//lost together z roku 2014 i s jejich nejslavnějším songem Gravedigger.

V roce 2016 nahráli album All gods have abandoned us a vydali se na americké turné. I přes doporučení lékařů Tom Searle nechtěl s kapelou přestat hrát, ačkoli se již dlouho potýkal s rakovinou. 20. srpna 2016 Tom nemoci podlehl. Až do posledních dnů však s kapelou stále vystupoval. Skupinu stejně jako rodinu a přátele jeho odchod zasáhl a uvažovali, zda s hraním skončit. Rozhodli se ale hrát dál. Pro Toma. Pro fanoušky. Symbolem kapely se stalo velké logo s jeho iniciály - T//S.

Na Tomovo místo nastoupil kytarista Josh Middleton, jenž se představil už v roce 2017, a to první písní Doomsday z alba Holy hell. Singl Doomsday je poslední píseň, kterou ještě psal Tom Searle. Pracoval na ní s bratrem Danem v nemocnici v posledních dnech, dokončit už ji však nestihl. Kapela Architects hovoří o albu Holy hell jako o pokračování skupiny. Jde totiž o poslední desku, na které jsou ještě střípky textů Toma, z větší části už se však na skládání textů i hudby musela podílet celá kapela včetně Joshe.

Celá skupina se pyšní tím, že jsou vegani. Frontman Sam Carter je navíc i britským ambasadorem světového hnutí Sea Sheperd Conservation Society, které bojuje proti velrybářství a obecně rybolovu. Architects se nebojí rýpnout si do čehokoli, co je štve, ať už jde o životní prostředí, či politiku. I to je jeden z důvodů, proč mají tak obrovské množství fanoušků - jejich politická angažovanost se jim líbí.

Veškeré texty, které Architects kdy nahráli, byly vždycky spíše depresivní a hloubavé. Například poslední singl na desce All our gods have abandoned us - Memento Mori je toho zářným důkazem. Když si pak člověk zpětně uvědomí, že většinu textů skládal nemocný Tom, všechno začne dávat smysl.

I will be consumed, returned into the earth.

Only passing through, nothing left to hold on to.

Like the thaw against the snow, into the undertow.

Cut the chord and cast me out.

Architects tedy nyní vystupují ve složení: Sam Carter (zpěv), Adam Christianson (kytara), Ali Dean (basa), Josh Middleton (kytara) and Dan Searle (bicí).

Koncert, který se odehraje ve čtvrtek 31. ledna, je součástí jejich zatím největšího evropského a britského turné. Jako support vystoupí američtí Beartooth a australští Polaris. Architects odehrají výběr písní ze všech jejich alb, jako přídavky plánují Memento Mori, Gone with the wind a Doomsday.