Na Colours of Ostrava zahraje smyčcové uskupení Kronos Quartet

Na hudebním festivalu Colours of Ostrava zahraje americké smyčcové uskupení Kronos Quartet. Přijede také japonská jazzová klavíristka Hiromi. Informoval o tom mluvčí akce Jiří Sedlák. Festival se v Dolních Vítkovicích uskuteční od 17. do 20. července. Mezi hlavní hvězdy budou patřit The Cure nebo Florence + The Machine.

"Jsme hrdí, že se po sedmi letech do Ostravy vrátí Kronos Quartet, tentokrát čistě jako kvarteto bez dalších hudebníků," řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Kronos Quartet již bezmála padesát let boří představy o tom, že podobná tělesa mají hrát v oblecích klasickou hudbu. Repertoár mají široký od moderní klasiky přes experimentální avantgardu, minimalismus, folk a rock až k world music a vlastní nadčasové tvorbě. Spolupracovali s Davidem Bowiem, Björk nebo Paulem McCartneym. Nahrávali s hudebníky a autory z Afriky, Blízkého východu, Indie, Sibiře, Balkánu nebo Mexika a jejich hudba se objevila na řadě filmových soundtracků.

V Ostravě se představí také jedna z nejoslnivějších jazzových klavíristek současnosti Hiromi Uehara. Skladatelka, jež s neuvěřitelnou snadností propojuje jazz s klasikou, rockem a dalšími žánry, odmítá svou hudbu definovat. Návštěvníci se letos mohou těšit i na trumpetistu Paola Fresu ze Sardinie či hudebníka Shabaku Hutchingse a jeho kapelu Sons of Kemet.

Osmnáctý ročník festivalu proběhne od 17. do 20. července 2019 opět v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Prvními oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine, Mariza a Lewis Capaldi. Program na 20 scénách nabídne přes 350 programových bodů - vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.