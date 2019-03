﻿Na festivalu Woodstock 50 vystoupí Jay-Z, Cyrusová i Santana

Na srpnovém hudebním festivalu Woodstock 50, který se uskuteční při příležitosti 50. výročí legendárního amerického festivalu Woodstock z roku 1969, vystoupí současné hudební hvězdy jako rapper Jay-Z, zpěvačka Miley Cyrusová nebo rocková kapela The Killers, ale také účastníci původního Woodstocku John Fogerty, Canned Heat a Carlos Santana. Vyplývá to z webových stránek nadcházejícího festivalu, který má připomenout jednu z nejslavnějších událostí v dějinách populární hudby.

Festival Woodstock 50 se uskuteční ve dnech od 16. do 18. srpna v areálu závodiště Watkins Glen v americkém státě New York. Woodstock v roce 1969 se uskutečnil jen přibližně 240 kilometrů odtud, na pozemku farmy v Bethelu.

Od 15. do 18. srpna 1969 se na "třech dnech míru a hudby" představily před zhruba 400 tisíci lidmi osobnosti a kapely jako Jimi Hendrix, Janis Joplinová nebo The Who. Akce se tehdy stala symbolem alternativní kultury a odporu proti válce, tehdy konkrétně ve Vietnamu.

Neziskové kulturní centrum Bethel Woods Center for the Arts (BWCA), které vlastní pozemky původního Woodstocku, uskuteční vlastní oslavy 50 let staré události ve dnech 15. až 18. srpna.

Mezi ohlášenými účinkujícími nadcházejícího festivalu ve Watkins Glenu je kromě zmíněných mnoho dalších známých jmen. Chybět nebudou kapely Imagine Dragons, The Lumineers, rapper Chance the Rapper, zpěvačka Janelle Monáeová nebo také ruská punková skupina Pussy Riot .