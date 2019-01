Německá taneční kapela Scooter poprvé vystoupí v Ostravě. Zastaví se zde během turné, kterým slaví 25 let existence. Koncert se uskuteční 9. března v Ostravar Aréně. Řekla to za pořadatele Silvie Marková.

Během koncertu zazní zásadní hity kapely jako Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) nebo Move Your Ass. "Jsem nadšený z toho, že můžeme naše pětadvacetiny oslavit také v Ostravě, ještě jsme tam nebyli a moc se tam těšíme," říká frontman kapely H. P. Baxxter, který před Vánocemi vydal s kapelou originální úpravu scooterovských skladeb na albu 100% Scooter Piano Only.

Kapela má na svém kontě 24 hitů, 30 miliónu prodaných nosičů a na 90 zlatých a platinových desek za prodej. Tisíce koncertů po celém světě.

Scooter vznikli v roce 1986 v Hannoveru. V kapele se sešli H. P. Baxxter, vlastním jménem Hans Peter Geerdes a Rick J. Jordan. Pod jménem Scooter ale začnou vystupovat až o sedm let později. Projekt mixuje prvky happy hardcore a hard trance a staví na propracované pódiové show s řadou světelných a pyrotechnických efektů.