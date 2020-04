Nick Cave a Machine Head oznámili nové termíny koncertů

Nick Cave & The Bad Seeds a kapela Machine Head oznámili nová data svých pražských koncertů. Původní termíny byly zrušené kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Machine Head, kteří jsou označováni za jednu z nejvýznamnějších metalových kapel současnosti, namísto původně plánovaného května vystoupí v pražském Foru Karlín 28.října. V pražské O2 areně Nick Cave se svou kapelou vystoupí 17. května 2021. Všechny stávající vstupenky budou platit i pro nové termíny. Informovali o tom pořadatelé odložených koncertů.

Američtí Machine Head, kteří měli v polovině dubna ve Španělsku zahájit druhou část evropského turné k 25. výročí vydání jejich legendárního debutového alba Burn My Eyes, koncerty se nyní přesouvají na podzim. "Už teď se těšíme, až se s vámi zase budeme moci veřejně setkávat na našich koncertech, kde do vás napereme pořádný heavy metal a společně vyventilujeme frustraci z této šílené chvíle v historii lidstva. Do té doby, zachovejte klid a dávejte na sebe pozor, přátelé," vzkázali svým příznivcům Machine Head.

Do dnešního dne vydali Machine Head devět studiových alb. Burn My Eyes je dodnes považováno za jedno z nejvlivnějších alb 90. let. K radosti všech příznivců Machine Head dal Robb Flynn loni dohromady sestavu, která debutovou desku natočila a vyrazil s ní na výroční turné. Všechna vystoupení jsou filmována a následný záznam si návštěvníci koncertu mohou posléze zdarma stáhnout.

Nick Cave & The Bad Seeds se rozhodli odložit své rozsáhlé evropské turné, což znamená, že se v plánovaném termínu neuskuteční 30. května ani koncert v O2 areně. V Praze tak Cave se svou kapelou 17. května příštího roku představí své aktuální album Ghosteen. Jedná se o dvojalbum o délce bezmála 70 minut. Kapela ho natočila v sestavě Cave (zpěv, klavír, syntezátor, doprovodné vokály), Warren Ellis (syntezátor, smyčky, flétna, housle, klavír, doprovodné vokály), Thomas Wydler (bicí), Martyn P. Casey (baskytara), Jim Sclavunos (vibrafon, perkuse) a George Vjestica (kytara).

"Dechberoucí dvojalbum, které staví deprese proti soucitu a naději. Ostatně není překvapivé, jak dobrá deska to je. Zároveň je těžké při jejím poslechu nebýt v údivu," napsal web The Guardian o v pořadí sedmnáctém studiovém albu Cavea.