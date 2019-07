Nick Mason z Pink Floyd zahraje v Lucerně

V pražské Lucerně se uskuteční koncert zakládajícího člena Pink Floyd Nicka Masona. Pětasedmdesátiletý britský hudebník vystoupí se svou kapelou Saucerful of Secrets. Na repertoáru mají písně z raného období Pink Floyd z let 1967 až 1973, tedy od alba The Piper at the Gates of Dawn až do Obscured by Clouds. Koncert je součástí Masonova evropského turné, které čítá 15 vystoupení.

Rockovou formaci Saucerful of Secrets založil bubeník Mason v roce 2018 s kytaristou Lee Harrisem. Mason o vzniku projektu říká, že si chtěli připomenout období a atmosféru doprovázející první alba a koncerty této legendární kapely. Hrají například skladby Interstellar Ovedrive, Astronomy Domine, When You´re In, Remember a Day, Atom Heart Mother nebo One of These Days. Z původně plánovaných několika londýnských klubových koncertů se nakonec stalo světové turné. Letos na jaře se uskutečnila jeho kanadsko - americká část. Oba hudebníky doplňují kytarista Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet, dlouholetý spolupracovník Pink Floyd baskytarista Guy Pratt a klávesista Dom Beken.

Mason v Pink Floyd působí nepřetržitě od jejího založení v roce 1964. Proti ostatním členům Pink Floyd hrál na jiné než své obvyklé nástroje (bicí a perkuse) pouze výjimečně. Pouze ve své vlastní kompozici The Grand Vizier's Garden Party z alba Ummagumma využil klávesy, kytaru a baskytaru. Druhou výjimkou byla živá představení alba The Wall, kde v poslední skladbě Outside the Wall hrál s ostatními členy na akustickou kytaru.

V 80. letech vydal dvě alba. Na Nick Mason's Fictitious Sports z roku 1981 se podílel pouze jako bubeník, celé album je autorským dílem Carly Bleyové a Mason ho zaštítil svým jménem. Na Profiles z roku 1985 se již podílel i autorsky společně s kytaristou Rickem Fennem. S Fennem také napsal hudbu k filmům White of the Eyea Tank Mailing. Na Nový rok 2019 obdržel za svoji hudební činnost Řád britského impéria v hodnosti komandéra.