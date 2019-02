Nominace cen Žebřík ovládla Lucie, favoritem je i Klus

Nominace hudebních cen Žebřík ovládla skupina Lucie, která získala celkem šest nominací. Dalším favoritem je se třemi nominacemi Tomáš Klus. Dvě naděje na úspěch mají Barbora Poláková, Marpo, Monkey Business, Mydy Rabycad a Thom Artway. Pět nominovaných v každé z deseti kategorií vzešlo z prvního kola hlasování veřejnosti. Informoval o tom ředitel soutěže Jaroslav Hudec.

Druhé kolo se uskuteční od 1. do 28. února. O výsledcích 27. ročníku ankety se bude rozhodovat na stránkách www.anketazebrik.cz. Hlasuje se i v zahraniční části. Držitelé cen budou vyhlášeni na finálovém večeru 8. března v plzeňském areálu DEPO2015. "Během šestihodinové show tři nejlepší umělci v každé kategorii převezmou bronzové sošky z dílny sochaře Václava Česáka," uvedl Hudec.

Skupina Lucie, která loni po šestnácti letech vydala nové album EvoLucie figuruje v kategoriích Skupina, Album, Videoklip, Akce a má dvojí zastoupení mezi potenciálními skladbami roku. Bodovali také Dymytry, Hentai Corporation, Support Lesbiens, Mandrage, Portless & Imodium, Kapitán Demo, Dan Bárta, Marek Ztracený, Miro Žbirka, Aneta Langerová, Anna K., Ewa Farna a Lenny.

Objevem mohou být Czech It, Eliška Rusková, Emma Drobná, Mikolas Josef nebo The Silver Spoons. Akcí roku se může stát EvoLucie tour, festival Hrady CZ, Marpo & Troublegang v O2 Areně, festival Masters Of Rock nebo Spolu tour Tomáše Kluse.

Moderátory večera budou Jakub Kohák a Iva Pazderková. Součástí udílení cen budou i koncerty, na kterých se představí Divokej Bill, Tomáš Klus, Mydy Rabycad, Gaia Mesiah a Vladimír Mišík. Chybět nebude ani každoroční DJ stage.

V loňském ročníku cen Žebřík nejvíce uspěli zpěváci Tomáš Klus a Michal Hrůza, zpěvačky Ewa Farna, Lenny a Anna K. a skupiny Mydy Rabycad a Divokej Bill. Hrůza v hlasování fanoušků zvítězil v kategorii zpěváků, zpěvačkou roku se stala Anna K. Objevem byl David Stypka a ocenění pořádajícího magazínu iReport převzal Petr Janda z kapely Olympic.