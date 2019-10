Novinky k poslechu. České kapely se činily

Nová hudební alba vydávají Čechomor, Mandrage, -123min., Voxel, Elán nebo Mydy Rabycad. Většinu z nich doprovázejí také videoklipy. Někteří umělci chtějí do konce roku představit aktuální nahrávky na chystaných koncertech.

Skupina Čechomor uzavírá edici Nadechnutí živým záznamem svého netradičního spojení s Kumpanovými muzikanty. Nadechnutí patří podobně jako Proměny k zásadním albům skupiny. Za jeho milionový obrat v prodeji převzal Čechomor zlatou a platinovou desku. Široká škála hudebních stylů od symfonické hudby až po českou dechovku nabízí nový a neobvyklý zvuk. Nadechnutí živě vznikalo na letošních koncertech v Olomouci, Frýdku-Místku, Pardubicích, Ústí nad Labem a Brně. Kromě skladeb z posledního studiového alba obsahuje i několik dalších písní z repertoáru Čechomoru. Album se obešlo bez technických zásahů a dodatečných úprav.

Kapela Mandrage vydává videoklip k novému singlu Vidím to růžově. Naváže na něj deskou, kterou vydá ještě před Vánocemi, a koncertním turné. Za scénářem a režií klipu stojí duo Jordan Haj a Givinar Kříž.

Píseň napsal kytarista Mandrage Pepa Bolan. Kapela chystá koncertní turné Dlouhej únor, které absolvuje po velkých sálech v sedmi českých městech od 1. do 29. února. První vystoupení se uskuteční v pražském Foru Karlín.

Také slovenská skupina Elán vydává studiové album nazvané Najvyšší čas. Na nové nahrávky čekali její příznivci pět let od předchozího alba Živých nás nedostanú. Rozruch a vlnu kritiky vyvolal kontroverzní klip k písni Bulvárne krysy. Baskytarista a zpěvák Jožo Ráž Ráž v něm míří pistolí na novináře. Někteří to rok a půl po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky považují za nevhodné. Klipem se mimo jiné zabývá krajská prokuratura v Bratislavě. Několik rádií píseň odmítlo zařadit do svého vysílání.

Elekropopová kapela Mydy Rabycad v čele se zpěvačkou Žofií Dařbujánovou si k singlu Freedom pořídila nový klip. Na 25. října pak chystá vydání v pořadí čtvrtého studiového alba s názvem Numbers, které 22. listopadu pokřtí ve Foru Karlín. "Freedom vnímáme jako takový předěl mezi naší dosavadní kariérou a novou érou kapely, která přijde s albem Numbers," podotkl producent a klávesista Nero Scartch.

Kapela -123min. po deseti letech vydala nové album s názvem Les, na kterém hostuje slavný jazzový trumpetista Erik Truffaz. Deska je poprvé v historii "minut" celá v češtině. "Písničky vznikaly převážně v lese. Les je prostor, kde se nejlépe spojím s intuicí, vypnu myšlenky a soustředím se jen na tvoření. Doposud jsem pro skládání nenašel lepší místo," uvedl frontman Zdeněk Bína. -123min. vydali v letech 1996 až 2009 šest alb a v roce 1999 získali Cenu Anděl za Objev roku.

Písničkář Voxel vyměnil kytaru za mandolínu, sestavil kapelu Voxel & Spol. a s ní natočil svoje třetí album. S novým repertoárem vyjíždí s kapelou v listopadu na turné, během něhož album Nanovo pokřtí. Jeho první část zahájí koncertem v Chrudimi 9. listopadu. Už nyní představuje první singl Milion výmluv a čerstvý videoklip. "Užil jsem si roky na scéně sám a teď přišel čas na změnu, z které jsem nadšený. Najednou je na pódiu čtyřikrát více energie a asi stokrát více nápadů než kdy předtím," konstatoval Voxel, který na album zařadil i skladbu Kámen a kříž, kterou nahrál se skupinou Čechomor.

Václav Noid Bárta zveřejnil klip k prvnímu singlu Noc ze svého třetího sólového studiového alba. Jeho pěveckou partnerkou je v něm herečka a zpěvačka Eva Burešová. Vydání nového albového počinu plánuje Noid na začátek prosince. Na 16. prosince chystá ve Foru Karlín koncert, na kterém oslaví 15 let na scéně a zrekapituluje celou svoji dosavadní hudební cestu. Jako hosty přizval Martu Jandovou, Dymytry a Inflagranti.