Novým šéfem United Islands je hudebník Moimir Papalescu

Ulice Prahy se v termínu 31. května - 1. června již po šestnácté v řadě rozezní produkcí talentovaných hudebníků z celého světa. Stane se tak v rámci dalšího ročníku multižánrového festivalu United Islands of Prague, který se letos odehraje pod taktovkou nového ředitele, jímž je známý hudebník a producent Moimir Papalescu. Letošní ročník festivalu v centru Prahy se ponese především na vlnách hudby z Velké Británie.

Diváci se už teď mohou těšit na strhující vystoupení více než sta zajímavých interpretů na mnoha hudebních pódiích, která již potřetí vyrostou v pražském Karlíně. Festival United Islands of Prague se bude stejně jako v předchozích letech zaměřovat především na objevování mladých nadějných hudebníků z tuzemska i ze zahraničí, kterým umožní koncertování před zraky tisíců diváků. Vycházející hvězdy tradičně doplní také několik známějších jmen z české i zahraniční hudební scény. Vstup na festival bude opět pro všechny zdarma.

16. ročník festivalu ponese podtitul "British Edition". Jak již název napovídá, největší prostor letos dostanou talentovaní hudebníci z Velké Británie. K zaměření na britské hudebníky měli pořadatelé hned několik důvodů najednou. "Letos uplyne sto let od zahájení česko-britských diplomatických vztahů. Britské velvyslanectví považuje festival United Islands of Prague za natolik významnou akci, že se rozhodlo toto důležité výročí oslavit právě u nás. Neméně podstatným důvodem je pak i to, že britská hudební scéna patří mezi nejlepší na světě. Návštěvníci se mají opravdu na co těšit," vysvětluje dramaturgyně festivalu Katka Končelíková.

O to, aby se návštěvníci dočkali toho nejlepšího z domácí i zahraniční mladé scény, se bude kromě dramaturgyně Katky Končelíkové starat také nový šéf festivalu Miroslav Papež známý pod pseudonymem Moimir Papalescu, který je jednou z nejvýraznějších postav tuzemské scény elektronické hudby. V minulosti se podílel na mnoha klíčových projektech, počínaje Moimir Papalescu & The Nihilists, přes legendární Vanessu, až po mezinárodní projekt Die Alten Maschinen. S poslední zmiňovanou kapelou vydává měsíc před startem festivalu dlouho očekávané nové album.

"Jsem moc rád, že jsem se stal součástí týmu festivalu United Islands of Prague. Odjakživa mě baví objevovat novou kvalitní muziku. Příkladem může být i moje dlouholetá spolupráce s kapelou The Atavists, kterou ještě do nedávna skoro nikdo neznal, a nyní získala hned dva Anděly. Mám velkou radost, že právě oni budou jednou z mnoha skvělých kapel, které si u nás v Karlíně zahrají," říká Moimir Papalescu.

Letos se open-air festival United Islands of Prague uskuteční o tři týdny dříve, než tomu bylo v minulosti. Poprvé se tak nebude překrývat se sesterským festivalem Metronome. Program začnou pořadatelé odtajňovat již brzy. V plánu je také další ročník projektu Objevy United Islands, do kterého se loni přihlásilo téměř dvě stě kapel. Součástí festivalu bude opět také oblíbená Klubová noc.

16. ročník festivalu United Islands of Prague bude probíhat od pátku 31. května 2019 do soboty 1. června 2019 v pražském Karlíně. Vstup bude jako každý rok pro všechny zdarma. Více informací najdete zde.