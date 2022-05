Nu-metaloví klasici Korn to o víkendu rozjeli v Pražské sportovní hale

Průkopníci nu-metalového žánru, americká skupina Korn vystoupili poslední květnový víkend roku 2022 v pražské Sportovní hale Fortuna. Návštěvníky si hudebníci podmanili jak klasickými skladbami Falling Away From Me a Got The Life, ale také nejnovější deskou Requeim, v pořadí již třináctou, která vyšla letos v únoru, ze které Korni zahráli hned několik skladeb.

Tahle kalifornská kapela na poli alternativního metalu figuruje již od roku 1993, a přestože už logicky v ničem příliš nepřekvapí, vždy máte minimálně jistotu, že dostanete profesionální zvuk, na který jsou fanoušci po celém světě za ta léta zvyklí. A v Praze tomu nebylo jinak.

Nabušený koncert zachytil svým objektivem fotograf Týdne.cz Karel Šanda.