O revivaly je v Česku zájem. Potvrzuje to i sobotní koncert

Koncert ABBA The Show, který se v sobotu uskuteční v pražské sportovní hale na Výstavišti, potvrzuje trvalý zájem mezi pořadateli i fanoušky o revivaly v České republice. Tento zahraniční projekt se v Praze představil již několikrát, zájem však stále vzbuzují i české kapely hrající převzaté hity populární švédské čtveřice. Většina revivalů se stala hvězdami různých městských a jiných lidových slavností, zejména v 90. letech byly populární i festivaly revivalových kapel.

České revivalové kapely se nevěnují vlastní tvorbě, ale hrají skladby slavných zahraničních i domácích souborů. Na hudební scéně jich působí desítky, jejich nejslavnější doba byla již v 90. letech, kdy nastal jejich boom. Skupiny složené z muzikantů, kteří si "hrají na někoho jiného" lákají například začínající muzikanty. Druhou kategorií jsou zkušení muzikanti, kteří pro nezájem posluchačů rezignovali na vlastní tvorbu. Cizí slavné písně i v jejich provedení však publikum přitáhnou. Zřejmě nejstarší podobnou českou kapelou je Velvet Underground Revival Band, která hraje skladby svých oblíbenců již od 80. let. Instrumentální kvality muzikantů pochválil sám americký zpěvák Lou Reed po improvizovaném společném pražském koncertě v roce 1990.

Česko jako místo zaslíbené revivalům představil před třemi lety televizní dokument Země revivalů režiséra Šimona Šafránka. ČR má podle něho na počet obyvatel ve srovnání s ostatními zeměmi zřejmě nejvíce revivalových kapel. Snímek představuje revivaly interpretů, jako jsou Kabát, Michal David, ABBA, Rolling Stones nebo Velvet Underground Band Praha. "Objevil jsem asi sedmadvacet našich revivalů, osm je dobrých, ostatní jsou děsné," říká v dokumentu kytarista Kabátu Ota Váně.

Země revivalů představuje například boxera Jana Bartoše, který vystupuje v roli dvojníka 'krále diskoték' Michala Davida, ukazuje i kamarády, kteří od konce 80. let hrají skladby Rolling Stones.

Revival uspěl i ve Slavíkovi

V roce 2013 dokonce revival pronikl i do soutěže Český slavík. Skokanem roku byla vyhlášena skupina ABBA Stars. Její úspěch sice vyvolal negativní ohlas u části tuzemské kritiky, ale nic to nemění na skutečnosti, že se s různými produkcemi písní kapely ABBA můžeme setkat na různých tuzemských koncertech, muzikálových show, plesech, festivalech, městských a pivních slavnostech, vinobraní či firemních a reklamních akcích. "Český Slavík je výhradně o fanoušcích a jestli jsou to lidé, kteří mají rádi revival, tak proč ne...," komentoval před lety úspěch a následnou kritiku v souvislosti s Českým slavíkem kapelník ABBA Stars Dan Dobiáš.

Přestože se britská skupina Beatles rozpadla už v roce 1970, její popularita je mezi tuzemskými posluchači stále veliká, proto se pozornosti těší řada revivalů Beatles. "Na revivalu lze popularitu Beatles velmi dobře zdokumentovat, protože na nás chodí hodně lidí. I mladých," uvedl hudebník Ondřej Fencl, mimo jiné člen revivalu Mrtvej Brouk.

Také fanoušci dnes již mrtvého zpěváka Freddieho Mercuryho si jeho i britskou skupinu Queen mohou připomenout řadou revivalů. Nejznámějším z nich je kapela Queenie, která do letošního roku vystupovala v pražském Divadle Radka Brzobohatého v úspěšném muzikálu Karla Janáka s názvem Freddie.

Nevídaný kousek se před deseti lety podařil členům českého revivalu U2 Poptarts, kteří si v Berlíně na koncertu irské skupiny U2 se svými idoly zahráli píseň Angel Of Harlem. Česká skupina Beatles Revival Band zase v roce 2003 vystoupila i na Beatles festivalu Liverpool International Beatleweek. Také hrála jako předkapela evropských koncertů britských legend The Animals, Joe Cockerovi a The Smokie.