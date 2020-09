Original Vintage Orchestra v neděli rozvíří v Lucerně velkolepou show

Dynamický swing s přesahy do popu, rocku, taneční hudby či punku? I to je možné zahrát. Přesvědčí o tom stále populárnější big band Original Vintage Orchestra renomovaného jazzmana Petra Kroutila, který se nebojí experimentovat s nejrůznějšími hudebními žánry a interpretuje je v dobovém stylu. Spolu se speciálními hosty Michalem Malátným z Chinaski, hercem a muzikantem Daliborem Gondíkem, Hostivickým pěveckým sborem a devíti tanečnicemi rozehrají 20. září v pražském Lucerna Music Baru energickou hudební i taneční show. Na pódiu se tak během jediného večera setká na 50 umělců. To vše v nápadité režii a humorné moderaci filmového režiséra a stálého hosta kapely Jiřího Vejdělka.

Patnáctičlenný big band v čele s Petrem Kroutilem vystoupí v tradiční sestavě. Po jeho boku publikum rozparádí také černošský zpěvák, losangeleská hvězda Chuck Wansley, dívčí vokální trio Hot Sisters a skvělá tanečnice Nikol Mikesková.

Koncert se měl původně odehrát 19. dubna, ale z důvodu nouzového stavu je přeložen na zářijový termín. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Jako poděkování za nasazení v době koronavirové krize rozdala kapela 300 čestných vstupenek českým zdravotníkům.

Dnes již ikona českého swingu, zpěvák a saxofonista Petra Kroutil spustil tento svůj unikátní projekt před téměř čtyřmi lety a už krátce poté si s ním začal troufat i na přední české i zahraniční klubové scény. Posluchače dostává do varu remixy písní třeba od Michaela Jacksona, Justina Timberlaka, Amy Winehouse, kapely Olympic, Tří sester, Queenů a dalších. Lucerna Music Bar nyní zažije s hudební volností jemu vlastní swingové aranže i zcela nových písní a Michal Malátný s Daliborem Gondíkem si tak střihnou písničky v úpravách přímo na tělo.

"Máme připraven zbrusu nový program, který aranžuju a zkoušíme od ledna. Michalovi Malátnému jsem už dříve zaranžoval Každý ráno a tentokrát zazpívá novinku Kompy od Chinaski jako swingový remix. A ještě jedno velké překvapení - Michal bude zpívat německy! Víc ale neprozradím," přibližuje program dubnového koncertu kapelník Petr Kroutil a dodává: "Dalším hostem bude můj dlouholetý kamarád Dalibor Gondík, který s námi zazpívá moji úpravu Olympicu a zahraje si na bicí. Málokdo ví, že je mimo jiné i fantastický bubeník. Mým hostem bude i Hostivický pěvecký sbor a v Lucerně v jejich podání zazní třeba skladba All You Need Is Love. K tomu budou tančit Nikol Mikesková a její ladies. Prostě tenhle koncert slibuje opravdu velkou show, na kterou se obrovsky těším!"

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na webových stránkách GoOut.net, Musicbar.cz a AghaRTA.cz za 370 Kč. Koncert začíná ve 20 hodin. Další informace jsou k dispozici na www.vintageorchestra.com a na Facebooku.

Counting Stars - Original Vintage Orchestra (Petr Kroutil a Hot Sisters)

PETR KROUTIL

Jeden z nejvýraznějších a nejvíce charismatických hudebníků u nás. Na prestižní Berklee College Of Music v Bostonu studoval Jazz Composition a Performance. Saxofon a klarinet vystudoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Na Kathmandu University v Nepálu studoval bambusovou flétnu. Zatím největším a nejúspěšnějším projektem Petra Kroutila je big band Original Vintage Orchestra, kde působí jako kapelník, sólista (sax., klar., indická flétna), zpěvák a aranžér.

Od 18 let hrál po boku Ondřeje Havelky v Originálním pražském synkopickém orchestru a ve věku 22 let spoluzaložil big band Pražský swingový orchestr, kde byl sedm let sólistou.

V USA doprovázel slavné The Platters s Herb Reidem, Marty Allenem, Kenny Jamesem, Victor Mendoza's Afro-Latin American Big Band, Joe Mareiny - člen Louis Armstrong's All Stars Band a hrál i s fenomenálním bubeníkem Dave Wecklem, Chris Minh Doky a Dean Brownem od Brecker Brothers.

V letech 2004-2005 žil a studoval v Káthmándú (Nepál), kde hrál s nejslavnější nepálskou rockovou kapelou 1974 A.D. S nimi koncertoval pro desítky tisíc nadšených fanoušků na stadionech napříč Darjeelingem, Sikhimem, Nepálem a Bengálskem. Také zde založil vlastní velmi úspěšnou funkovou kapelu The McTwisters, která byla nominována na nepálskou Grammy.

Petr Kroutil je držitelem ceny B.E.S.T. Award Of Berklee College Of Music.

Jako jediný Čech hrál na zahajovacím festivalu Olympiády v Londýně v roce 2012. Pro tyto účely zaranžoval píseň Škoda lásky ve swingové úpravě. Na Trafalgar Square přihlíželo na 25000 diváků a koncert přenášela BBC.

V roce 2016 založil Petr Kroutil ambiciózní big band postavený na jazzu 20. a 30. let Original Vintage Orchestra (OVO), pro nějž kromě klasických dobových písní aranžuje skladby zcela moderní ve swingovém stylu. Tato hudební fúze se ukazuje jako velmi šťastná a big band pravidelně vyprodává svoji domovskou scénu v klubu Lávka v Praze. Tento rok již po šesté dobyde také Lucerna Music Bar. Kromě toho absolvuje orchestr desítky koncertů a festivalů po celé republice, např. zahajovací koncert Soundtrack Poděbrady, festival Jazz Spring Praha, Dvůr Králové, Havířov, České Budějovice, Slánské jazzové dny, Mělnické vinobraní nebo na Slovensku v Novém Mestě nad Váhom atd.

Česká televize si tento projekt vybrala hned dvakrát jako hudební doprovod při slavnostních příležitostech - Galavečeru tanečního sportu (2018) a udílení audiovizuálních cen Trilobit (2020). Záznam sólového koncertu Original Vintage Orchestra pro Českou televizi se bude konat koncem září 2020 v Lucerna Music Baru. Frontman Petr Kroutil se opakovaně objevuje v různých televizních pořadech, např. 333 (ČT art), Dobré ráno s ČT, V.I.P. zprávy (TV Prima).

V Českém rozhlasu jsme mohli slyšet tento big band např. jako hudební překvapení jubilejních narozenin Elišky Balzerové nebo v pořadu Evergreen Jana Smigmatora.

Do USA expandoval Petr Kroutil a Chuck Wansley s tímto hudebním projektem v roce 2019, kde spolu s Hollywood Dancers nadchli více než 1000 návštěvníků slavného hotelu Millenium Biltmore v Los Angeles (do roku 1943 se zde předávaly Academy Awards /Oscary/).

Zakladatel big bandu Petr Kroutil je u nás známý také jako herec. Nejznámější je jeho Danny Smiřický ze seriálu Prima sezóna, kde ztvárnil hlavní roli - alter ego Josefa Škvoreckého v režii Karla Kachyni (k tomuto seriálu nahrával i hudbu). Jako herec dále účinkoval v menších rolích ve filmu Balada pro pilota, Bohéma, Zdivočelá země, Tátova Volha. Hudebně spolupracoval na dokumentu Gentleman Josef Škvorecký a na filmu Poslední aristokratka.

ORIGINAL VINTAGE ORCHESTRA

Original Vintage Orchestra je profesionální hudební big band založený Petrem Kroutilem, který patří mezi swingovou špičku v ČR. Posluchače si získal především energickými úpravami slavných moderních písní v dobovém stylu. V rytmu swingu aranžuje Petr Kroutil slavné písně třeba Bruno Marse, Amy Winehouse, ale i Visacího zámku nebo například Tří sester.

Tento big band tedy reprezentuje jedinečný hudební projekt, který nemá v České republice konkurenci - spojuje totiž vynikající hudební provedení s kvalitní zábavnou show, kde se snoubí noblesa s živelností, takže uspokojí i nejnáročnější klienty bez ohledu na jejich věk či hudební preference. O jejich posluchačském úspěchu svědčí čím dál větší fun club na sociálních sítích (FB více než 5700 followerů) i stoprocentně kladné recenze nejen od slavných osobností, jakými jsou pan Jiří Suchý, Ondřej Havelka, Petr Čtvrtníček a další.

Pro svou spolupráci si orchestr vybrali např. Michal Malátný (Lucerna, duben 2017, CD), Dalibor Gondík, Kate Mátl (Lucerna, duben, 2017), Dani Robinson (Lucerna, duben 2018), Ondřej Havelka, Matěj Ruppert, Tereza Černochová, Rosie Havelková (Lucerna, 2016) a stálou spolupráci navázal s vynikajícími sólisty - atraktivním vokálním triem Hot Sisters, finalistkou MS v latin-dance Nikol Mikeskovou a losangeleskou hvězdou - černošským zpěvákem Chuckem Wansleym.

Orchestr na svých koncertech rozehrává strhující hudební show, promotovanou pod obchodní značkou Velká Swingová Noc. Jejím moderátorem je jeden z nejúspěšnějších filmových režisérů posledních let Jiří Vejdělek (Ženy v Pokušení, Účastníci zájezdu, Poslední aristokratka a další).

V dubnu 2019 se v Lucerna Music Baru uskutečnil křest prvního CD kapely s názvem We Are the Swing Champions. Jeho kmotry se stali oblíbená herečka Eliška Balzerová, pan Jiří Suchý a producent a režisér Tomáš Hoffman.