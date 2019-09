Památky na Plzeňsku rozezní stará hudba

Památky na jižním Plzeňsku rozezní od 13. do 29. září koncerty barokní, klasicistní a raně romantické hudby. Při Haydnových slavnostech, 27. ročníku nejstarší přehlídky takzvané staré hudby v České republice, zazní v kostelech a zámcích 13 koncertů komorní hudby od 17. do poloviny 19. století, řekl ředitel festivalu Milan Fiala.

Přehlídku, která si zakládá na poučené a historicky věrné interpretaci starých skladeb, už tradičně zahájí Haydnova první symfonie Lukavická v kostele sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici. "Zde totiž začala profesionální kariéra velikána klasicistní hudby Josepha Haydna, na jehož počest se festival koná," řekl Fiala. Na zámku v Dolní Lukavici získal mladý Haydn v letech 1758 až 1761 první profesionální angažmá u hrabat z Morzinu. Úvodní koncert doplní ještě Dva tance pro harfu a smyčcový orchestr od Claude Debussyho v podání orchestru plzeňské konzervatoře za řízení dirigenta Jiřího Štrunce, na harfu zahraje Kateřina Englichová.

Festival se pak přesune do kostelů ve Vícově, Dobřanech, Štěnovicích, Nezdicích, Letinech, do kláštera v Chotěšově a na zámky Kozel, Nebílovy, Lužany, Hradiště v Blovicích a Příchovice. Přehlídku uzavře koncert v plzeňském Domě hudby, kde Barokní orchestr Pražské konzervatoře přednese skladby Johanna Sebastiana Bacha. "Podmanivé tóny violy da gamba, na kterou zahraje Petr Wagner v doprovodu theorby Přemysla Vacka, rozezní zámek v Hradišti u Blovic. Písně sefardských Židů a ohnivé flamenco přivezou do Chotěšova kytarista Petr Vít, operní pěvkyně Andrea Široká a tanečnice Virginia Delgado," zmínila část programu spoluautorka festivalové dramaturgie Zuzana Zatloukalová.

Haydnovy hudební slavnosti vždy představují kromě známých autorů také nepříliš frekventované autory a skladby. "Každoročně přinášejí do regionu značnou porci skvostné hudby, navíc ve špičkové interpretaci. Věříme, že i letošní ročník naplní posluchačské očekávání a že hudební mystérium, kouzlo starých památek i půvab jižního Plzeňska přiláká na festival další z řady milovníků krásné hudby a romantických zážitků," dodal Fiala, kastelán nebílovského zámku. Přehlídku pořádá Česká společnost Josepha Haydna. Program najdete zde.