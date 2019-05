Písně Pink Floyd rozezní pražskou Lucernu

Zakládající člen Pink FLoyd a čerstvý držitel Řádu britského impéria (CBE) za služby v oblasti hudby Nick Mason a jeho Saucerful of Secrets přivezou do Prahy atmosféru prvních desek této legendární kapely. Po jejich vyprodaném kanadsko - americkém turné se chystají do Evropy. V Praze zahrají 25. července.

Když se bubeník Nick Mason v polovině roku 2018 rozhodl dát dohromady kapelu Saucerful of Secrets, aby společně mohli v Anglii odehrát pár koncertů a během nich připomenout první písně a alba legendárních Pink Floyd, netušil, jak sám říká, jaký budou mít úspěch. Z původně zamýšlených "pár koncertů" se tak stalo regulérní světové turné. Letos na jaře proběhla velmi úspěšná kanadsko - americká část. Během koncertu v New Yorku se ke kapele dokonce přidal Roger Waters v písni Set the Controls.

"Během americké části turné zazněly hlavně písně z prvních alb Pink Floyd tedy od The Piper at the Gates of Dawn až do Obscured by Clouds, mimo jiné, Interstellar Ovedrive, která otevírala každý koncert, dále Astronomy Domine, When You´re In, Remember a Day, Atom Heart Mother, Let There Be More Light nebo One of These Days. Celkem jedenadvacet písní včetně přídavků. Dá se předpokládat, že stejný set list kapela odehraje i na jejich evropské části, " říká Milena Palečková z pořádající agentury 10:15 Entertainment.

Evropské turné čítá celkem patnáct koncertů, pražské vystoupení proběhne 25. července ve velkém sále Lucerny od 20.00. Vstupenky mohou zájemci zakoupit zde.

Více informací naleznete na www.thesaucerfulofsecrets.com a na www.1015.cz.