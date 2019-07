Plzeň rozezní festival dixieland, nabídne koncerty i průvod kapel

Trumpety, klarinety, bendža, suzafony a další nástroje charakteristické pro tradiční neworleanskou jazzovou muziku rozezní od 3. do 5. srpna Plzeň. Uskuteční se zde čtvrtý ročník dixielandového festivalu, který kromě venkovních koncertů nabídne průvod kapel, muzikantů a tanečníků centrem města po vzoru velkých festivalů v New Orleans, řekl organizátor festivalu Jindřich Jindřich.

Dixieland je druh jazzové hudby, který vznikl na začátku 20. století v New Orleans v Louisianě a později se rozšířil do dalších měst. Základem dixielandové kapely je trumpeta, pozoun a klarinet, rytmickou sekci tvoří například kytara nebo bendžo, kontrabas nebo tuba, klavír a bicí. Z dixielandu vycházeli hudebníci jako Louis Armstrong, Benny Goodman, Glenn Miller či Duke Ellington.

"Zveme všechny hudební i taneční příznivce krásného, melodického a veselého jazzu z počátku minulého století, aby přišli nejen na koncerty, ale vytvořili spolu s námi tu pravou atmosféru v sobotním průvodu z náměstí," řekl Jindřich. Festival začne v sobotu v 16.00 průvodem hudebníků od katedrály sv. Bartoloměje do sadového okruhu k Měšťanské besedě, na jejíž zahradě se pak vystřídají tři dixielandové kapely. Zahraje Humpolecký dixieland, plzeňští The Dixie Hot Licks a kapela Old Time Memory Jazzband z Jeny z Německa, která patří mezi velmi uznávané bandy tohoto žánru," řekl Jindřich. Program pokračuje v neděli v areálu Plzeňského Prazdroje, kde vystoupí orchestr Pilsner Jazz Band s repertoárem swingovým i dixielandovým a Dixie Heartbreakers z Würzburgu v Německu. V pondělí je na programu na pěší zóně v Riegrově ulici v centru města jam session.

Více informací o festivalu najdete zde.