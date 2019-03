Ric Ocasek z kapely The Cars má české kořeny

Americký rockový hudebník a producent Ric Ocasek je v Česku znám nejen díky své kapele The Cars, ale i jako manžel první topmodelky českého původu Pavlíny Pořízkové. Byť loni Pořízková oznámila, že s manželem už spolu nežijí, dlouho tvořili jeden z nejstabilnějších párů showbyznysu. Člen Rokenrolové síně slávy, zpěvák a kytarista Ocasek, jehož prarodiče pocházeli z Česka, oslaví 23. března sedmdesátiny.

Rodák z Baltimore Ocasek (vlastním jménem Richard Theodore Otcasek) působí aktivně na hudební scéně už téměř 50 let. Hudební kariéru začal počátkem 70. let, hrál například ve skupině Milkwood. Úspěch přišel až s kapelou The Cars, kterou založil v roce 1976. Ocasek je také uznávaným studiovým hudebníkem, který je vyhledáván řadou kapel. Také napsal knihu básní a dostal pár menších rolí ve filmech. Loni byla The Cars, která se v roce 1988 rozpadla a pak nakrátko dala znovu dohromady v roce 2010, uvedena do Rokenrolové síně slávy.

S Pavlínou Pořízkovou se Ocasek oženil v srpnu 1989. Mají spolu syny Jonathana a Olivera. Z předchozích dvou manželství (dvakrát se oženil s jednou ženou) má Ocasek další čtyři syny.