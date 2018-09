Ricky Martin dovezl latinskoamerickou hudební show

Portorický zpěvák a Ricky Martin v neděli předvedl v pražské O2 areně koncert plný latinskoamerických rytmů a bujarého tance. Během své první zastávky v České republice zahrál slavný představitel latino popu setlist složený ze svých největších hitů i novějších písní. Na pódiu ho celou dobu doprovázeli tanečníci.

"Je to krásný večer. Tento koncert je posledním v rámci našeho turné, pojďme si ho užít," uvítal Martin diváky a zahájil koncert megahitem ze svého třetího sólového alba María. Velkolepé show dominovalo členité pódium, stroboskopická světla a závěsné panely, na které se během jednotlivých skladeb promítala zpěvákova videa i doprovodná grafika.

První polovinu akce využil Martin k představení svých nejslavnějších písní zejména z 90. let a z přelomu tisíciletí, při kterých postupně téměř celé hlediště dostal na nohy. Zazněly skladby jako Shake Your Bon-Bon, Vuelve nebo She Bangs. Zpěvák střídal oblečení a každou z písní společně s celým pódiem sladil do jiné barvy. První desítku společně s roztančeným publikem uzavřela taneční Livin' La Vida Loca.





Začátku druhé části dominoval blok pomalejších písní. Zejména pak v I Am Made of You dostalo prostor kytarové sólo připomínající rockovou baladu. Z Martinova posledního alba, jež vyšlo v roce 2015, zazněla ke konci setu dynamická La mordidita.

Latinskoamerický zpěvák dorazil do Prahy zcela poprvé. České zastávce předcházelo turné po Španělsku společně s jedním večerem v Budapešti.

Ricky Martin se narodil v roce 1971 v San Juanu v Portoriku. V 80. letech minulého století započal hudební kariéru společně s chlapeckou skupinou Menudo. Na počátku 90. let se vydal na sólovou dráhu. Na svém hudebním kontě má k dnešnímu dni deset studiových alb, přičemž poslední z nich A Quien Quiera Escuchar z roku 2015 získalo Cenu Grammy za nejlepší album latinského popu. První Grammy v této kategorii obdržel už v roce 1999 za album Vuelve. Od roku 2007 má vlastní hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Martin se dlouhodobě věnuje také charitativní činnosti. Založil vlastní neziskovou organizaci Nadaci Rickyho Martina, která pomáhá dětem k lepšímu životu. Je zároveň dlouhodobým podporovatelem zastavení obchodu s lidmi.

Populární zpěvák se v roce 2010 veřejně přihlásil ke své homosexualitě. Momentálně žije se svým manželem, syrským malířem Jwanem Yosem, v Los Angeles, kde společně vychovávají devítiletá dvojčata Mattea a Valentina, jejichž otcem je Martin.