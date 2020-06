Rocková skupina Queen patřila po dvě desetiletí ke špičce

Britská hudební skupina Queen patřila po dvě desetiletí ke špičkám světové rockové scény. Pozornost na sebe poutal zejména frontman Freddie Mercury, který byl majitelem jednoho z největších hlasů v historii populární hudby a na koncertních pódiích uplatňoval svoje přirozené showmanství. První oficiální koncert skupiny se podle různých zdrojů uskutečnil 27. června 1970 v anglickém městě Truro. Nic na tom nemění ani skutečnost, že kapela byla tehdy uvedena na plakátech ještě pod jiným jménem a nehrála ve své nejslavnější sestavě.

Skupina Queen se zformovala počátkem 70. let a její nejslavnější období skončilo v listopadu 1991, kdy zpěvák Mercury ve věku 45 let podlehl nemoci AIDS. Do té doby vydala 14 studiových alb. Ve své tvorbě zdařile kombinovala klasický rock s hardrockovými prvky, popovými melodiemi i diskotékovými rytmy. Do srdcí fanoušků po celém světě se zapsala hity jako Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Radio Ga Ga, A Kind of Magic nebo The Show Must Go On.

Když si v roce 1968 podal kytarista Brian May inzerát, v němž hledal spoluhráče do nové kapely, asi jen těžko mohl tušit, že o pár let později bude členem skupiny, která se navždy zapíše do historie. Ozval se mu bubeník Roger Taylor a zpěvák Tim Staffel a společně založili skupinu Smile. Staffel na jaře 1970 Smile opustil a za mikrofonem ho vystřídal jeho spolubydlící z koleje, zpěvák s původem ze Zanzibaru Farookh Bulsara. Ten měl velice přesnou představu o podobě jejich kapely a také přišel s novým názvem Queen. "Je to jenom jméno, ale je královské a zní nádherně. Je to silné slovo, naprosto univerzální a bezprostřední," vysvětlil.

Jako Queen vystoupila skupina poprvé na akci Červeného kříže 27. června 1970 ve městě Truro. Plakáty ale tehdy návštěvníky lákaly na koncert skupiny ještě pod jejím původním jménem Smile. K sestavě se připojil baskytarista Mike Grose a kapela odehrála kromě vlastních skladeb také coververze písní Elvise Presleyho či Little Richarda. Skupina zaujala především výraznou pódiovou prezentací, ale podle tehdejších ohlasů její zpěvák ještě neuměl se svým hlasem dobře pracovat. Krátce po koncertě si Bulsara změnil jméno na Mercury podle mýtického božího posla.

Zrod hitu složeného ze tří stylů

Počátkem roku 1971 se baskytaristou skupiny stal John Deacon, a sestava Queen tak byla kompletní. Její debutové album nazvané jednoduše Queen vyšlo o dva roky později. První velké úspěchy skupině přinesly její třetí album Sheer Heart Attack (1974) a hlavně následující deska A Night at the Opera (1975), která obsahuje průlomovou píseň Bohemian Rhapsody. Tato téměř šestiminutová skladba, která se skládá ze tří různých částí a kombinuje tvrdé rockové melodie s operními nápěvy, se vyšplhala na první místo britské singlové hitparády, dočkala se mnoha coververzí a pravidelně se umisťuje v žebříčcích o nejlepší píseň všech dob.

Následovaly další úspěšné desky A Day at the Races (1976), News of the World (1977) s hity We Will Rock You a We Are the Champions, Jazz (1978) či The Game (1980). Počátkem 80. let byla tvorba skupiny ovlivněna taneční hudbou a funkem, což se nejvíce projevilo na kritiky i fanoušky rozpačitě přijatém albu Hot Space (1982).

Mercury na koncertních pódiích zahrnoval fanoušky přívalem živelné energie i hlasovým rozsahem čtyř oktáv. Pravděpodobně nejznámější vystoupení skupiny se uskutečnilo v roce 1985 v rámci obřího koncertu Live Aid, na podporu boje s hladomorem, který tehdy propukl v Etiopii. Koncert, který se konal souběžně na několika stadionech, sledovalo díky živému přenosu asi 1,5 miliardy lidí ze stovky zemí světa. Queen na něm odehráli šest písní a jejich vystoupení bylo považováno za vrchol akce, o dvacet let později bylo dokonce zvoleno nejlepším koncertem všech dob.

K vrcholům hudební dráhy Queen patřilo podle mnohých kritiků také turné Magic Tour k albu A Kind of Magic (1986). Během něj hudebníci také poprvé zavítali za železnou oponu, když vystoupili na budapešťském Népstadionu (nyní Stadion Ference Puskáse). Poslední koncert kapely s Mercurym za mikrofonem se konal 9. srpna 1986 v britském Knewborthu a přihlíželo mu na 160 tisíc lidí. V roce 1987 se Mercury dozvěděl, že je HIV, pozitivní a kapela již koncertně nevystupovala. Poslední album Queen vydané za zpěvákova života, kterým bylo Innuendo (1991) s hity The Show Must Go On nebo These Are The Days Of Our Lives, je odborníky řazeno k těm nejpovedenějším.

Queen po smrti Mercuryho

Po Mercuryho smrti zbytek kapely dlouho odmítal myšlenku, že by Freddieho místo mohl zaujmout někdo jiný. V roce 2005 vyrazili Queen po devatenácti letech na koncertní turné, ovšem už bez Deacona. Mercuryho nahradil britský zpěvák Paul Rodgers, s nímž kapela v roce 2005 zahrála i v ČR. V roce 2008 vydali Queen album The Cosmos Rocks.

Od roku 2012 skupina koncertuje s americkým zpěvákem Adamem Lambertem a v ČR takto vystoupila v letech 2015 a 2017. Přestože část příznivců kapely změny nepřijala a obviňuje zbytek skupiny, že udržuje jméno Queen zejména kvůli penězům, vystoupení provází velký zájem. Slavnou éru kapely i Mercuryho životní příběh představuje film Bohemian Rhapsody (2018), který získal čtyři Oscary.