Skupina Jelen opět koncertuje, chystá i nové album.

Skupina Jelen se po pauze způsobené opatřeními proti šíření koronaviru vrátila ke koncertování a během nucené přestávky začala pracovat na nové desce. Po přerušeném turné a zrušených festivalech včetně akce Jelen & přátelé v Přibyslavi zahraje na některých místech Jelen poprvé, například 29. července pod otevřeným nebem pražské BeerGarden Žižkov. V rozhovoru to uvedl frontman kapely Jelen Jindra Polák.

"Zahrajeme celý "jelení" koncert s našimi největšími hity i některé skladby z naší poslední desky Půlnoční vlak, která byla poctou Michalu Tučnému. To místo je pro nás specifické tím, že jsme tam ještě nehráli," řekl Polák.

Během karantény Jelen vydal klip ke starší skladbě Jehnědy. Polák požádal o spolupráci fanoušky, aby přispěli svými podomácku natočenými snímky ke skladbě, jejíž text v období nouzového stavu získal na aktuálnosti. "Text ´bylo nám dobře a bude nám líp´ jsme v té době potřebovali cítit. Tohle léto mělo být pro kapelu Jelen velké a je to tak, jak to je. Ale není to jenom o nás, celá hudební scéna je hodně postižená a musíme doufat, že se to brzy zlepší," uvedl Polák.

Situace s odvolanými koncerty měla podle Poláka světlejší stránku v tom, že kapela mohla ve větším klidu pracovat na nové desce. "Byli jsme v kontaktu on-line, měli jsme čas dolaďovat nové písničky. Bude to autorské album, na kterém naší příznivci neztratí 'starého Jelena', ale bude na ni slyšet, že už spolu přece jenom hrajeme nějakou dobu a všechny nás oslovily nové vlivy," sdělil Polák.

Na debutové album s názvem Světlo ve tmě z roku 2014 navázal Jelen o dva roky později deskou Vlčí srdce, za které získala cenu Anděl v kategorii Skupina roku. Loni skupina Jelen natočila album písní zpěváka Michala Tučného a k nahrávce s názvem Půlnoční vlak přichystala sérii koncertů, kam s sebou vzala i Tučného dceru Michaelu.