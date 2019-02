Skupina Sex Pistols spustila revoluci v rockové hudbě

Neuměli zpívat ani toho moc zahrát a vydali jen jedno studiové album. Přesto spustila skupina Sex Pistols revoluci v rockové hudbě a fráze No Future (Žádná budoucnost) z jejich hitu God Save The Queen se stala motem punkového hnutí. Jedním z členů této kapely byl poslední rok její tříleté existence baskytarista Sid Vicious, od jehož úmrtí uplyne 2. února čtyřicet let.

Skupinu Sex Pistols založili v Londýně v roce 1975 zpěvák Johnny Rotten (vlastním jménem John Lydon), kytarista Steve Jones, bubeník Paul Cook a baskytarista Glen Matlock, jehož v létě 1977 nahradil Vicious. V říjnu téhož roku nahráli své první a jediné dlouhohrající album Never Mind the Bollocks a v lednu 1978 absolvovali turné v USA, které však trvalo pouhé dva týdny.

Turné provázely organizační problémy, ale hlavním zdrojem komplikací byli sami muzikanti - především Vicious, závislý na heroinu, jenž se vymykal veškeré kontrole. A tak 18. ledna 1978 Rotten oznámil rozpad kapely. Poté už jen Rotten sám dokázal uspět na hudebním poli, například se skupinou Public Image Ltd.

Sid Vicious, vlastním jménem John Simon Ritchie, zemřel tak, jak žil. Ve svých 21 letech se 2. února 1979 předávkoval, údajně záměrně, heroinem. Předtím byl totiž obviněn z vraždy své přítelkyně. "Bodl jsem ji, ale nechtěl jsem ji zabít. Miloval jsem ji," prohlásil prý Vicious o noci plné drog a hádek, po níž byla 12. října 1978 Nancy Spungenová nalezena mrtvá v pokoji hotelu Chelsea v New Yorku.