Skupina Slayer se v červnu rozloučí s českými fanoušky

Americká thrashmetalová skupina Slayer, působící na hudební scéně od počátku 80. let, vystoupí 25. června v Praze. S českými fanoušky se na turné Final World Tour označovaném jako závěrečné rozloučí koncertem v holešovické Tipsport Areně. Za pořádající agenturu Live Nation o tom informoval Petr Novák. Předprodej vstupenek v cenách od 1290 do 1990 korun bude zahájen 5. prosince.

"Témata jejich tvorby jsou jak globální genocida, chaos našeho zlomeného politického systému, tak i moc v těsné blízkosti světových hrůz. Vystoupení Slayer slibují mnohé, rozhodně však nečekejte žádné balady, žádná akustická čísla, žádná pomalá tempa," uvedl Novák.

V České republice mají Slayer, tvořící společně s kapelami Metallica, Megadeth a Anthrax takzvanou "velkou čtyřku" žánru, velké množství příznivců. Vystupovali zde na samostatných koncertech i na festivalech. Naposledy byli před dvěma lety na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Například v roce 2014 vystoupili na metalovém festivalu Brutal Assault a v roce 2010 se představili na festivalu Sonisphere v Milovicích na Nymbursku vedle kapel Metallica, Megadeth, Anthrax a Alice In Chains.

Slayer založil Kerry King, který na místo druhého kytaristy našel Jeffa Hannemana a posléze na post baskytaristy Toma Arayu, bubeníkem se stal Dave Lombardo. Formace je průkopníkem thrash metalu, což je tvrdší odnož heavy metalu, vyznačující se mimo jiné agresivním zvukem kytary. Jejich první studiové album Show No Mercy vyšlo v roce 1983. Mezi největší úspěchy "slayerů" patří album Reign in Blood z roku 1986. Na kontě má kapela celkem dvanáct studiových alb, poslední přírůstek do jejich diskografie s názvem Repentless přibyl před třemi lety.

Někteří kritici kapele vyčítali koketování s fašismem či nacismem, kapela se ale od takových ideologií distancovala. Nejkontroverznější písní byla Angel of Death (Anděl smrti), pojednávající o nechvalně proslulém nacistovi Josefu Mengelem.

Kytarista a spoluzakladatel kapely Hanneman zemřel v roce 2013 v kalifornské nemocnici na selhání jater, zřejmě v důsledku dlouhodobé vážné infekce. Tou se prý nakazil, když jej kousnul pavouk.

Na aktuálním turné Slayer vystupují v sestavě King, Araya, Paul Bostaph a Gary Holt.