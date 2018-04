Spice Girls aneb Beatles v sukni

Spice Girls věděly, jak na sebe nechat čekat. Nejúspěšnější dívčí kapela historie odehrála první veřejný koncert na domácí půdě až čtyři roky po svém vzniku. Přesně před dvaceti lety. V té době už byly největším popkulturním fenoménem, který Británie světu dala od dob beatlemanie. Nyní slibují comeback. Ovšem bez nové hudby i koncertů.

"Bulvár se vás bude určitě snažit přesvědčit, že Spice Girls ten večer přepsaly bibli popu," stojí v dobové recenzi na jejich koncert v Glasgow. "Přepsaly? Ne. Nebuďte hloupí," dodává redaktor, aniž tuší, jak se mýlí. Pro zkušeného novináře bylo těžké přiznat úspěch show, kterou sledoval po boku tisíců desetiletých děvčat v doprovodu obětavých rodičů. Spiceworld Tour bylo fenomenálním úspěchem. Naprostá většina z téměř stovky koncertů byla okamžitě vyprodána a jen americká část o čtyřiceti koncertech skončila čistým ziskem šedesáti milionů dolarů.

Proč na sebe Spice Girls nechaly tak dlouho čekat? Hudební byznys v druhé půlce 90. let ještě nezasáhl nástup pirátského stahování hudby a velké hvězdy si mohly příjmy z koncertů zatím odpustit. Spice Girls místo toho vydělávaly na smlouvách se společnostmi typu Pepsi, vycizelovaly umění prodeje upomínkových předmětů a své obličeje nechaly tisknout na vše myslitelné. A ruku na srdce - zpěv naživo nepatřil k jejich nejsilnějším stránkám. Raději účinkovaly v televizních show, překvapovaly "ulítlými" tanečními kreacemi v klipech, případně zapěly pár skladeb na soukromém večírku.

První velkou veřejnou zkouškou byl koncert v Istanbulu, na který v roce 1997 přišlo 40 tisíc fanoušků. Spice Girls v tu chvíli už dávno platily za celebrity světového formátu. "Tohle jsou mé hrdinky." prohlásil měsíc nato Nelson Mandela, když navštívily Johannesburg.

Od každého trochu

Nepotkaly se na střední, od začátku šlo o precizně promyšlený marketingový projekt. Manažeři Bob a Chris Herbertovi se v půlce 90. let rozhodli vytvořit dívčí odpověď na úspěšné boybandy jako Take That nebo East 17. "18 až 23 let se schopností zpívat / tancovat? Znáš život velkoměsta, jsi společenská, ambiciózní...?" stálo v inzerátu, který na konkurz přilákal čtyři stovky žen.

Po několikatýdenním rozhodování se výběr zúžil na dvanáct, postoupily i Victoria Adams (budoucí Posh Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) a Michelle Stephenson (Baby Spice). Geri Halliwell (Ginger Spice) první kolo promeškala kvůli práci, vydělávala si jako servírka a občas i focením aktů. Všechny měly zkušenost s tancem a Posh Spice pocházela z bohaté rodiny. Otce prý často prosila, aby ji do školy nevozil Rolls Roycem, což se na uměleckých školách nenosilo. Produkční tým nakonec vybral pět odlišných charakterů a typů, aby se s každou mohl ztotožnit jiný druh fanynky.

