Suzanne Vega napsala svou první písničku jako čtrnáctiletá

Americká folkrocková písničkářka a básnířka Suzanne Vega, která 11. července slaví šedesátiny, patří mezi výrazné postavy světové hudební scény. Její tvorbu charakterizují především jemné melodie a nápadité texty. Globální slávu přineslo dámě s kytarou její druhé album Solitude Standing z roku 1987, jež obsahuje i dodnes často hrané hity Luka a Tom's Diner. Suzanne Vega pravidelně koncertuje v Čechách, naposledy se v Praze představila v roce 2017.

Vega se narodila 11. července 1959 v kalifornské Santa Monice, většinu života ale prožila v New Yorku. Za jméno vděčí druhému manželovi své matky, portorickému spisovateli Edu Vegovi, který ji prý ovlivnil v psaní. Svou první písničku napsala jako čtrnáctiletá. Studovala balet na střední umělecké škole a literaturu na Barnardově koleji.

Od začátku roku 1980 vystupovala v newyorských klubech v Greenwich Village jen s akustickou kytarou a zpívala vlastní folkové písničky. Její debutové album s lakonickým názvem Suzanne Vega z roku 1985 se dočkalo nadšeného přijetí ze strany fanoušků i kritiků. Dosud má na kontě devět studiových alb, poslední Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers vyšlo v roce 2016 a vzniklo na základě hry o spisovatelce Carson McCullersové. V roce 2009 Vega natočila se skupinou Čechomor píseň Rain is Falling na album Čechomoru Místečko.

Buddhistka Vega, kterou pojilo přátelství s někdejším českým prezidentem Václavem Havlem, dlouhodobě podporuje charitativní aktivity a kampaně, mimo jiné Amnesty International.