Tata Bojs prodlužují výstavu a chystají knihu

Svých 30 let existence Tata Bojs sice oficiálně oslavili již v loňském roce. Nicméně možnost připomenout si jejich bohatou kariéru prostřednictvím výpravné výstavy TATA 30JS - vizuálně-hudební pře(ds)tavení historie jedné kapely v pražském centru současného umění DOX je stále aktuální. Ba co víc - v centru současného umění DOX se pro velký zájem rozhodli výstavu prodloužit až do 25. března! Na samotný závěr výstavy je pak v plánu ještě pomyslná třešinka na dortu - kniha TATALOG. Kniha vyjde u nakladatelství BiggBoss a její křest proběhne na závěrečném koncertu k výstavě 25. 3. 2019.

"To, že se výstava prodlužuje, je skvělá zpráva už jenom proto, že máme o tři týdny víc času na přemýšlení, kam to pak všechno dáme. Ale vážně, když nad něčím trávíte měsíce práce, tak vás pak samozřejmě těší, když o to lidi jeví zájem. Na výstavu chodí hodně lidí a reakce jsou pozitivní. A jak se ukazuje výstava funguje i pro cizince a návštěvníky neznalé kontextu naší třicetileté existence v této zemi," komentuje Milan Cais prodloužení výstavy a k důvodu posunutí plánovaného vydání knihy dodává: "...tu knihu bychom chtěli udělat opravdu hezkou, zábavnou a důstojnou. Zároveň je to naše první kniha o nás, takže s tím nemáme žádné zkušenosti, i když představu máme celkem jasnou. Práce na ní jdou pomaleji, než jsme si mysleli, takže nám vlastně prodloužení výstavy přišlo vhod. Původně jsme si bláhově mysleli, že knihu pokřtíme už 27. a 28. ledna na akustických koncertech v DOX. Dokonce jsme to napsali do programu a na lístky, za což se omlouváme. Teď jsme v realitě a tak doufáme, že se podaří knihu aspoň dotáhnout k dernisáži výstavy, což by bylo symbolický. Něco velkého pro nás skončí a něco nového se zase narodí."

Jak už může napovědět název TATALOG, kniha bude zčásti sloužit jako katalog k úspěšné výstavě, ale nabídne také řadu přesahů třeba v podobě podrobného zmapování historie populární kapely rozdělené stejně jako na výstavě do deseti kapitol. Ty sepsal za pomoci hlavního archiváře kapely Mardoši editor Reflexu Matěj Bartošek. Svým esejovitým textem přispěl též hudební publicista Pavel Turek. Odborný kunsthistorický pohled na vizualitu Tata Bojs a její zasazení do kontextu doby pak dodal Radek Wohlmut. Krátký úvod ke knize obstaral jeden ze zakladatelů vydavatelství Bigg Boss Vladimír 518. To vše ve velkoformátovém tisku na kvalitním papíře a s pestrou řadou fotografií a faximilí, které se ani na výstavu všechny nevešly.

"Ta knížka není jen překlopenou výstavou. Měla by čtenáře vzít i tam, kam už nám formát výstavy nedovolil. V expozici jsme se snažili návštěvníkům představit kapelu ve větších vizuálních celcích, které se vztahují k různým deskám a obdobím s nimi spojeným. Do pitvání detailů jsme se trochu pustili snad jen v instalaci 'Časová osa', ale kniha je formát, který snese daleko líp určitý mikroskopický pohled do historie. Součástí budou dosud nezveřejněné archivní fotografie a samozřejmě důkladně katalogově vyfocené objekty a instalace, které nově vznikly jen pro výstavu v DOXu. TATALOG navíc graficky zpracovává můj spolužák ze studií Marek Pistora (studio Najbrt), takže nemusíme mít strach, že by kniha samotná nebyla taky dostatečným uměleckým dílem," dodává ke knize TATALOG Milan Cais, který stojí za vizuálním konceptem výstavy TATA 3OJS v DOXu.

O tom, že kniha bude velmi výpravná a tudíž i nákladná, svědčí i fakt, že Tata Bojs chtějí k podpoře projektu využít sbírky na portálu HitHit.cz. A pokud se podíváte na tyto stránky zjistíte, že o zajímavosti a skutečné rarity ze světa Tata Bojs v rámci jednotlivých odměn nouze rozhodně nebude.

"Myslím, že podobné projekty se realizují především na základě dlouholetých sympatií a přátelství. S Tata Bojs mám za sebou například spolupráci na skladbě Světová, nebo na knize Kmeny 90, a TATALOG tak vnímám jako další krok v naší společné historii. Přestože jsme na sebe vždy mohli pouze koukat ze vzdálených břehů, vítězí u nás naštěstí oboustranný sklon k hledačství a experimentu. Z toho mám opravdu radost," doplňuje za nakladatelství BiggBoss Vladimir 518.

Více informací k výstavě i doprovodnému programu, tedy únorovým vystoupením s názvem TATA BOJS a kamakamakamarádi, která proběhnou 23. a 24. 2. 2019 i závěrečnému koncertu a komentovaným prohlídkám s Milanem Caisem, najdete zde.

Vstupenky na jednotlivé koncerty pořídíte v předprodeji sítě Ticketsream zde.