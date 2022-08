The Atavists vydávají singl s názvem It's All Over. V klipu žertují o sebevraždě

Rocková kapela The Atavists z Hradce Králové představuje další novinku z připravovaného třetího alba Prettier Than You. Singl s názvem It's All Over je od pátku 29. července dostupný na všech streamovacích platformách včetně YouTube, kde je opatřen provokativním videoklipem, který pracuje se tématem sebevraždy.

"Námět pro tento klip je zhmotněním dalšího z mých snů. Hlavní postava se celý klip pokouší o sebevraždu a nedaří se jí to. Vyznívá to spíš komediálně, ale jde o vážnou věc, a my tak chceme připomenout, že duševní zdraví je křehké a chtít se zabít není v pořádku," říká frontman kapely a hlavní autor hudby i námětu na klip Adam Krofian.

Členové kapely hrají ve videoklipu pouze vedlejší role. Té hlavní se zhostil hradecký kolega, kytarista Albert Baxa. "Že nás napadl Albert, byla náhoda. Vymýšleli jsme, kdo by se do role hodil, a já jen zmínil jeho jméno. Kluci z kapely Alberta neznali, tak jsem jim musel ukázat fotku. Všichni se začali smát, že máme vítěze. Protože prý vypadá jako já. Jen mladší, větší a s kombinací dlouhých vlasů a pleše," vysvětluje dále Adam Krofian. "Nikdo z nás nevěděl, do čeho jdeme. Albert nikdy před kamerou nestál, byla to loterie. Od první scény nám však bylo jasné, že lépe jsme si vybrat nemohli. Kromě perfektního herectví Albert předvedl také notnou dávku odvahy, a to nejen ve scéně, kdy leží na kolejích, po kterých se blíží vlak. Lidi, co to už viděli, si mysleli, že jde o filmový trik. Nedošlo jim, že lehnout si pod opravdový vlak je mnohem levnější než speciální efekty," dodává.

O kompletní výrobu videoklipu se postaral filmař Michal Havlíček, který už pro The Atavists před lety natáčel třeba videoklip k písni Let You Go. Všechny scény se natáčely v Hradci Králové. "Štáb byl tentokrát hodně minimalistický. Kromě Michala a jeho stážisty, který natáčel behind the scenes video, byl na place jen Albert a kapela, o produkci jsme se postarali svépomocí. Máme rádi béčkové filmy a punkový přístup, takže jsme to zvládli bez složitého svícení scén za jeden den. O to víc mě překvapil výsledek, který je chvílemi až mrazivě realistický," zhodnotil videoklip Adam Krofian.

Podle plánu, který byl aktuální ještě na jaře, mělo být album Prettier Than You v těchto dnech už hotové a vydané. Jeho dokončení však muselo dostat odklad, protože Krofianovi po operaci krčních plotének, kterou absolvoval v druhé polovině května, dočasně ochrnuly hlasivky. Vydání je nyní v plánu na podzim letošního roku. "Je to prý běžný vedlejší účinek operace v oblasti krční páteře. Avšak rekonvalescence většinou trvá několik dní. Když to po několika týdnech pořád nebylo dobré, začal jsem to intenzivně řešit a cvičit. Pesimistický výhled byl třeba i takový, že už nebudu zpívat nikdy. Na léto jsme si na koncerty sehnali výborný záskok v osobě našeho kamarády Pepy Luňáka z pardubické kapely Corpulent Provocateur a většinu nasmlouvaných koncertů jsme odehráli. Dnes už docela normálně mluvím a začínám i normálně zpívat. Do konce léta budu mít hlasivky, doufám, v pořádku a album, na které se tolik těšíme, konečně doděláme. Letos to musí vyjít," směje se na závěr Adam Krofian.

The Atavists jsou česká rocková kapela ovlivněná styly surf a stoner. Vznikli na konci roku 2014 a rychle si našli své místo na české hudební scéně, zejména díky svým energickým živým vystoupením. Na kontě mají stovky koncertů v klubech i na největších českých festivalech, předskakovali pro Muse nebo Biffy Clyro, mnohokrát si zahráli také v okolních zemích Evropy. Jejich předchozí album Lo-Fi Life z roku 2018 bylo oceněno dvěma cenami Anděl v kategoriích Objev roku a Nejlepší rockové album.