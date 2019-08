TrutnOff mění místo. Přesouvá se do Brna

V Brně by se od příštího roku mohl konat nejstarší český letní multižánrový festival TrutnOff, přezdívaný východočeský Woodstock, který se do roku 2016 konal v Trutnově. Konání festivalu v Brně pod názvem "TrutnOFF - BrnoON Open Air Music Festival" odsouhlasili radní. Město zvažuje tři místa, kde by se mohl konat, řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti). Patří mezi ně lokalita Anthropos, park Hády nebo hrad Veveří.

"Je to nejstarší festival a jedinečný svého druhu u nás. Nejedná se pouze o hudební festival, ale návštěvníkům nabízí také kulturně-vzdělávací programy, besedy, debaty, přednášky, semináře i diskuze s osobnostmi napříč žánry. Podobná akce Brnu schází, proto by obnovený festival mohl do města přivést zcela jinou cílovou skupinu," uvedl Koláčný.

Historie nejstaršího českého open air festivalu se začala psát 4. září 1987, kdy jeho první neoficiální ročník rozehnala komunistická policie. Festival se naposledy konal v roce 2016 v Trutnově, o rok později už se nekonal kvůli problémům s místem konání.

K pravidelným účinkujícím na festivalu patřily české undergroundové skupiny The Plastic People of The Universe a Garage nebo současná stálice české hudební scény, skupina Monkey Business. Nadšeného přijetí od návštěvníků se zde však v minulosti dostalo i hudebním legendám 60. let Martě Kubišové, Evě Pilarové či Waldemaru Matuškovi. Akci dříve navštěvoval i bývalý prezident Václav Havel.

Festival se inspiroval americkým festivalem Woodstock, jehož první ročník se uskutečnil v roce 1969 poblíž amerického Bethelu. Pořadatelé tehdy očekávali desítky tisíc lidí, nakonec ale přišly stovky tisíc fanoušků, účast se blížila i půl milionu lidí.