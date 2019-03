V Praze startuje mezinárodní festival Mladí ladí jazz

V pražském Divadle Archa v sobotu začíná mezinárodní festival Mladí ladí jazz. Na úvod vystoupí britská zpěvačka Andreya Trianaová. Návštěvníci se mohou těšit na originální fúzi soulu, popu a jazzu. Jako předskokanka se představí Klára Vytisková se svou kapelou Klara & The Pop. Letošní desátý ročník festivalu potrvá do 30. dubna.

Londýnská zpěvačka Trianaová v Praze představí své v pořadí třetí album Life In Colour, které vychází v květnu na labelu Hi-Tea Records. Vedle pražské Archy vystoupí na dvou koncertech v Jazz Docku. Vytisková a její kapela Klara & The Pop na koncertech vystupují zřídka, naposledy například na Colours of Ostrava nebo na největším festivalu ve střední Evropě v maďarském Szigetu. Zpěvačka se proslavila jako členka skupiny Toxique. Za první sólovou desku Home získala cenu Anděl. Nové album chystá na podzim.

Mladí ladí jazz během dubna představí muzikanty, kteří otevírají jazzové škatulky nejrůznějším hudebním žánrům. Vystoupí například Alfa Mist, renomovaný britský multiinstrumentalista a producent, míchající jazz s alternativním hiphopem a soulem, i zcela neortodoxní holandský producent, skladatel a dirigent Jameszoo. Pestré jazzové fúze představí i jazzpunkeři Edi Nulz, zpěvačka s latinskoamerickými kořeny Yarah Bravo či držitel Grammy Oran Etkin, který si přizve na pódium české hudebníky

Festival Mladí ladí jazz zakončí open air koncert na Mezinárodní den jazzu 30. dubna na Karlově náměstí, kde budou hlavní hvězdou norští nu-jazzoví Jaga Jazzist. Vystoupí také vítězové festivalové hudební soutěže Jazzfruit. Akce navazuje na tradici jazzu v českém prostředí a snaží se navrátit mladé publikum zpět k této hudbě. Od roku 2008 představuje zahraniční i tuzemské talenty současné jazzové a experimentální scény. Koná se pravidelně v Praze a vybraných regionech. Více informací se naleznete ZDE.