V příštím roce Praha přivítá Boba Dylana, Slashe či Eda Sheerana

Stejně jako v předchozích letech také v roce 2019 Praha přivítá desítky hvězd světové populární hudby. Vystoupí zde Kiss, Bob Dylan, Ed Sheeran, Elton John, Metallica a další. Nejvíce koncertů se uskuteční v O2 areně, slavná jména však bude hostit také letiště v Letňanech, Lucerna, Forum Karlín, fotbalový stadion v Edenu nebo holešovická Tipsport Arena. Informovali o tom pořadatelé koncertů.

"Zajímavé budou koncerty interpretů, kteří se přijedou do České republiky rozloučit se svou kariérou. To ohlásili jak Elton John, tak skupina Kiss, která se představí v rámci festivalu Prague Rocks. Jejich turné budou dlouhá a je dobře, že zasáhnou i Českou republiku," řekl hudební publicista Jaroslav Špulák.

V O2 areně vystoupí například britsko-americký kytarista Slash. Společně se zpěvákem Mylesem Kennedym a kapelou The Conspirators přiveze 9. února do metropole nové album. Britský zpěvák Elton John na začátku roku oznámil, že končí s koncerty. Nadcházející turné Farewell Yellow Brick Road je pro něho v jeho hudební kariéře poslední, v O2 areně vystoupí 7. května. Do největší pražské haly 5. června dorazí i kapela Maroon 5. Americká poprocková skupina zahraje poprvé v Česku v rámci svého turné k desce Red Pill Blues.

Po třech letech 11. června v Praze znovu zahraje i americká metalová kapela Slipknot. Muzikanty vystupující v hororových maskách přivítá opět v O2 areně, kterou v roce 2016 vyprodala. Do O2 areny se vrátí 17. června také hardrockové kapely Def Leppard a Whitesnake. Chystají pro fanoušky své největší hity a Whitesnake představí i nové album. Rockery vystřídá 22. června úspěšná chlapecká kapela Backstreet Boys. Nabídne písně z nového alba. Zpěvák a bubeník Phil Collins, který znovu nastartoval svoji hudební kariéru, vystoupí v O2 areně 25. června v rámci turné s názvem Still Not Dead Yet Live.

Ve Foru Karlín mimo jiné v únoru zahraje francouzská zpěvačka Zaz, a to hned dvakrát. První termín koncertu 17. února je již téměř vyprodaný, a tak se umělkyně rozhodla přidat druhý o dva dny později. Na stejném místě zazpívá 22. února všechny hity své kariéry sedmdesátiletý rodák z Cadiffu Shakin' Stevens. Ve Foru Karlín zahraje 19. března i klíčová postava kapely Linkin Park Mike Shinoda. Představí svůj sólový projekt a album Post Traumatic.

Britský zpěvák a skladatel Bryan Ferry, známý zejména z působení v kapele Roxy Music, v Karlíně vystoupí 5. června. Hned o den později ho vystřídá rocková kapela Smashing Pumpkins, která ohlásila turné s původními členy skupiny. Ve Foru Karlín se 26. června objeví také americká legenda Kool & the Gang, která se proslavila písněmi jako Celebration nebo Cherish.

Americký hudebník Bob Dylan po letošním koncertu v Brně vystoupí 7. až 9. dubna na třech koncertech v pražské Lucerně. Každý večer bude jiný, protože Dylan během turné pravidelně mění hrané skladby. Thrashmetalová skupina Slayer, působící na hudební scéně od 80. let, zahraje 25. června na turné Final World Tour označovaném jako závěrečné v holešovické Tipsport Areně.

V metropoli se uskuteční také velké koncerty pod širým nebem. Druhý ročník akce Prague Rocks přivítá 19. června na fotbalovém stadionu v Edenu rockové legendy Kiss a ZZ Top. Německá kapela Rammstein vystoupí v Edenu 16. a 17. července příštího roku. Vrátí se po dvou letech od předchozích dvou vyprodaných koncertů na stejném místě.

Britský hudebník Ed Sheeran pro velký zájem fanoušků zahraje v Praze také dvakrát. První koncert, který se uskuteční 7. července na letišti v Letňanech, byl vyprodán po pár hodinách. Pořadatelé přidali další koncert, který na stejném místě bude o den později. Do Prahy se vrátí i oblíbená Metallica. V Letňanech zahraje 18. srpna. Slavná skupina v Česku vystupuje opakovaně, naposledy letos v dubnu v O2 areně zaujala nejen se svými největšími hity, ale i tím, že zahrála a v češtině zazpívala píseň Ivana Mládka Jožin z Bažin.