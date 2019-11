Vánoční koncert Kalivodové a Vojtka spojí muzikál s operou

Do Prahy se příští rok znovu vrátí americká rocková legenda Kiss. Vystoupí 1. července v O2 areně. Ve čtvrtek to za agenturu Live Nations sdělil Petr Novák.... více

Heavymetalová skupina

Iron Maiden se po dvou letech vrátí do Prahy

Britská heavymetalová skupina Iron Maiden se příští rok při svém turné s názvem Legacy Of The Beast Tour vrátí po dvou letech do Prahy. více