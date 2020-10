Vánoční koncert Michala Prokopa by se měl uskutečnit v Divadle Archa

Vánoční koncert Michala Prokopa, jeho kapely Framus Five s hosty se letos uskuteční 22. prosince v Divadle Archa, na místě, kde tato tradice vznikala. Pořadatelé plánují dle vládních opatření kapacitu 500 diváků. V případě zpřísnění opatření a nemožnosti koncert uskutečnit, slibují vrácení financí za vstupné. Informoval o tom David Gaydečka.

"Pevně věřím, že se nebudu pro náš vánoční koncert muset učit recitovat Hamleta ani oprašovat instrumentálky od Shadows, se kterými jsem kdysi začínal, než jsem začal zpívat, neboť takový stav snad nemůže trvat déle než dva týdny. Těším se na setkání se všemi v prosinci v Arše," uvedl Prokop.

V současné době v rámci opatření proti šíření pandemie platí čtrnáctidenní zákaz kulturních akcí.

Prokop ani v době koronavirové krize nezastavil různé aktivity. V létě se podařilo uspořádat festival Krásný ztráty live Všetice. Čas využil také k nahrávání nového alba, na kterém nyní pracuje. S týmem Jiřího Vondráka se zúčastnil natáčení televizního dokumentu Až si pro mě přijdou, který bude mít na ČT art premiéru 7. listopadu. Do knihkupectví také míří nová kniha Michal Prokop - Ztráty a návraty, kterou s ním napsal hudební publicista Michal Bystrov. Kniha mapuje hudebníkův osobní i umělecký život, nechybí komentáře Prokopových kolegů, diskografie, řada fotografií a dobových dokumentů.

"Jako pořadatelé akce se učíme fungovat v neustále se měnících podmínkách. Pokud by zpěv zůstal zakázaný, koncert bychom museli přesunout. Předpokládáme, že se spíše jedná jen o nějaký experiment, který při porovnání se škodlivostí aquaparků, hobbymarketů či veřejné dopravy s precizně připravenými koncerty pro sedící diváky, bude brzy ukončen," sdělil Gaydečka.

Člen Beatové síně slávy Prokop zahájil s Framus Five aktivní hudební činnost v roce 1967. Debutové album s názvem Blues In Soul vycházelo ze značného vlivu amerického soulu a rhythm‘n‘blues. Následující Město ER naplno představilo na české scéně žánr art rocku. Titulní skladbou navíc dal Prokop možnost vstoupit do českého rockového textařství básníku Josefu Kainarovi. V 80. letech pak zpěvák spolupracoval se skladateli Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem.