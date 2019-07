Večírek pro nedočkavé ve středu předznamená festival Rock for People

Tradiční Večírek pro nedočkavé předznamená festival Rock for People, který se od 4. do 6. července koná na letišti v Hradci Králové. Brány Festivalparku se otevřou ve 14:30, o hodinu později se představí první účastník finále soutěže Planetrox CZ/SK. Po něm vystoupí kapely John Wolfhooker, Jet8 a Skyline. V dalších dnech se na sedmi podiích představí na 100 kapel, muzikantů a dýdžejů.

Čtveřice finalistů soutěže Planetrox CZ/SK se utká o šanci zahrát si na jednom z největších kanadských festivalů Envol et Macadam v Quebeku. Do závěrečného kola se probojovaly kapely Anteater, Glad for Today, Hentai Corporation a Rabies. O pořadí, v jakém vystoupí, rozhodne los.

V nesoutěžní části Večírku pro nedočkavé zahraje skupina John Wolfhooker, která mimo jiné vystoupila v roli předkapely na koncertech Hollywood Undead, Enter Shikari nebo Three Days Grace. Návštěvníci se můžou těšit i na punkrockovou kapelu Jet8 a večer zakončí energická hudba skupiny Skyline.

Největšími hvězdami 25. ročníku Rock for People budou Bring Me The Horizon, Manic Preachers, In Flames, Rudimental, Kodaline či Franz Ferdinand. Ve čtvrtek se ve společném vystoupení představí rocková Vypsaná fixa a orchestr PKF - Prague Philharmonia.

Kromě desítek kapel z ČR i ze zahraničí nabídne Rock for People doprovodný program. Je připravená například ranní jóga či pravidelné běhy s RunCzech, chybět nebude U-rampa. Letní relax nabídne i bazén, pláž a odpočinkové zóny. Počet návštěvníků, kteří v minulém roce přijeli do Hradce Králové na festival Rock for People, organizátoři odhadli na téměř 25.000. Více informací je na www.rockforpeople.cz.